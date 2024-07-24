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Макрон відклав призначання нового уряду Франції до середини серпня

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Макрон відклав призначання нового уряду Франції до середини серпня
Макрон поки не призначатиме новий уряд
фото: suspilne.media

Президент Франції оголосив, що не сформує новий уряд країни до середини серпня.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про намір не призначати новий уряд країни до середини серпня, коли завершаться літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Це рішення він ухвалив після заклику до політичного перемир'я на період проведення Олімпіади. Про це інформує Bfmtv.

«Очевидно, що до середини серпня ми повинні бути зосереджені на Іграх, а потім, залежно від прогресу із цих дискусій, я буду відповідати за призначення прем'єр-міністра або поручу прем'єр-міністру сформувати уряд і мати найширший склад, який дозволить йому діяти і мати стабільність», – заявив Макрон.

Президент Франції підкреслив, що вирішальним фактором буде не сама особа кандидата на посаду прем'єр-міністра, а здатність парламентських груп досягти компромісів та забезпечити більшість в Національній асамблеї.

Макрон також відзначив, що важливо не зарано стверджувати, що «Новий народний фронт» матиме більшість, наголошуючи на недавній поразці Андре Шассеня у голосуванні за пост президента Національних зборів.

Нагадаємо, 16 липня, президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Аттала і всього уряду Але вони продовжать керувати поточними справами до призначення нового уряду. 

Як повідомлялося, за підсумками парламентських виборів у Франції, лівий «Народний фронт» отримав 182 мандати у 577-місцевому законодавчому органі, блок пропрезидентських сил «Разом» – 168, а ультраправе «Національне об'єднання» Марін Ле Пен та її союзників – 143.

Читайте також: Результати виборів у Франції. Що Макрон робитиме далі?
Теги: Народний фронт Еммануель Макрон президент фронт олімпійські ігри

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