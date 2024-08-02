Вибори у Венесуелі. США зробили заяву

Держсекретар США зазначає, що Едмундо Гонсалес отримав більшість голосів на виборах

Блінкен закликає венесуельські партії розпочати переговори про мирну передачу влади Едмундо Гонсалесу

США вважають переможцем президентських виборів у Венесуелі кандидата від об'єднаної опозиції Едмундо Гонсалеса, а не чинного президента Ніколаса Мадуро. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«На жаль, обробка голосувань і оголошення результатів контрольованою Мадуро Національною виборчою радою (CNE) були глибоко помилковими, що призвело до оголошених результатів, які не відображають волю народу Венесуели», – йдеться в заяві Блінкена.

Чиновник нагадує, що Національна виборча рада Венесуели, попри заклики опозиції та багатьох зарубіжних країн, досі не опублікувала докладних результатів виборів 28 липня.

«Тим часом демократична опозиція опублікувала понад 80% протоколів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі. Ці протоколи показують, що Едмундо Гонсалес Уррутіа отримав більшість голосів на цих виборах, перемігши з непереборним відривом», – заявив Блінкен.

Держсекретар США додав, що про перемогу Гонсалеса говорять і свідоцтва іноземних спостерігачів, і дані екзитполів.

Водночас Блінкен не називає Гонсалеса безпосередньо президентом Венесуели, але вітає його з успішною кампанією і закликає венесуельські партії розпочати переговори про мирну передачу влади, обіцяючи їм підтримку зі сторони США та їхніх союзників.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

Стало відомо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Верховного суду країни з проханням провести перевірку президентських виборів після того, як лідери опозиції оскаржили його заяву про перемогу.

«Я віддаю себе в руки правосуддя. Я готовий піти під суд, бути допитаним і розслідуваним», – сказав чиновник.