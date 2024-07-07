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«Україна навчила». Європейський експерт анонсував нову концепцію оборони НАТО

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Україна навчила». Європейський експерт анонсував нову концепцію оборони НАТО
НАТО отримало урок через російсько-українську війну
фото з відкритих джерел

«Якщо я хочу, щоб жоден сантиметр моєї території не був під контролем агресора, я повинен знищувати його за її межами»

У НАТО наразі йдуть дебати про так звану передову оборону. Що це за концепція, у інтерв’ю «Главкому» розповів колишній радник президента Румунії зі стратегічних питань, безпеки і зовнішньої політики та президент Центру запобігання і раннього попередження конфліктів Юліан Кіфу.

«Концепція передової оборони передбачає, що якщо до моєї території наближається ракета або будь-яка група військ, вони є законними цілями для мене і я буду їх знищувати на їхній, а не на своїй території», – пояснив експерт

За словами Кіфу, це один з уроків російсько-української війни.

«Подивіться, як важко повертати територію. Тому якщо я хочу, щоб жоден сантиметр моєї території не був під контролем агресора, я повинен знищувати його за її межами. Зараз є низка країн, які мають дуже чітке визначення передової оборони», – підсумував ексрадник президента Румунії.

Раніше румунський експерт пояснив, навіщо Євросоюзу Україна та Молдова.

Також Юліан Кіфу заявив, що Україна має стати членом НАТО і те, що частина її території окупована не має значення. За його словами, це не означає, що НАТО збирається вступати у війну чи захищати окуповані території.

До слова, ексрадник президента Румунії назвав колишнього українського прем’єр-міністра, який зіпсував відносини між країнами. 

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Теги: Україна президент ракета дебати радник Молдова окуповані території

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