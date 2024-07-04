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Байден може втратити фінансування від спонсорів через невдалі дебати – Axios

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Байден може втратити фінансування від спонсорів через невдалі дебати – Axios
Після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена
фото з відкритих джерел

Спонсори президентської кампанії Байдена мають невпевненість у його здатності виграти вибори в листопаді

На виборах до Конгресу великі бізнесмени планують збільшити підтримку інших кандидатів від Демократичної партії. Зокрема, причиною цьому стали сумніви донорів у здатності чинного президента Джо Байдена виграти президентські вибори, пише Axios.

Зазначається, що причиною рішення спонсорів є невпевненість у здатності Байдена виграти президентські вибори в листопаді. Особливо потужними ці побоювання виявилися після провального виступу чинного президента на дебатах із Дональдом Трампом минулого тижня.

Співрозмовники видання у ділових та політичних колах розповіли, що деякі з донорів уже перерахували кошти учасникам виборів до Конгресу, зокрема кандидату в Сенат від Арізони, чинному члену палати представників, демократу Рубену Гальєго.

За даними джерела видання у Демпартії, один із донорів на 50% збільшив свій внесок для Комітету, що сприятиме обранню демократів у Сенат. Після дебатів виборчі штаби кандидатів у штатах, де республіканці й демократи мають рівні шанси на перемогу, зареєстрували «наплив» пожертв.

Старший науковий співробітник Інституту США та Канади РАН Дмитро Кочегуров зазначив, що демократи фактично змирилися з перемогою Трампа і хочуть зосередитися на зміцненні законодавчих позицій. Перемога у Палаті представників та утримання влади в Сенаті, дозволить їм паралізувати політику Трампа по багатьох напрямках.

Водночас керівник компанії «Дубравський консалтинг» Павло Дубравський зазначив, що на нинішньому етапі спад припливу фінансових коштів не сильно нашкодить кампанії Байдена. За словами політтехнолога, кошти більш важливі для кампаній із виборів до Конгресу, адже на президентському рівні переломним фактором є бренд кандидата. Слабкий бренд для Байдена набагато небезпечніший, ніж спад, що поки не дуже сильно відчувається у фінансуванні.

Кампанія Трампа повідомила, що днями зібрала у II кварталі 2024 р. $331 млн. За даними демократів, Байден та його союзники за аналогічний період зібрали $264 млн.

Видання зазначило, що донори поки що не ухвалили фінального рішення про масове перенаправлення коштів та чекають нових опитувань, щоб зрозуміти, наскільки невдалі дебати вплинули на рейтинг Байдена. Згідно з оприлюдненим журналом The Puck закритим опитуванням від 30 червня, 40% тих, хто голосував за Байдена у 2020 році, підтримують його зняття з президентських перегонів. У травні таких було 25%. У штатах, які вагаються кого з двох кандидатів підтримати, за вихід чинного президента з кампанії висловилися 55% виборців.

Зафіксовано і рекордний спад підтримки Байдена за тиждень від початку проведення таких підрахунків з кінця 2021 року.

Нагадаємо, губернатори від Демократичної партії підтримують президента США Джо Байдена, який балотується на другий термін.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання.

«Ніхто мене не виганяє. Я не йду. Я беру участь у цих перегонах до кінця», – написав Байден у листі до прихильників, розісланому його штабом.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах. 

Водночас повідомлялося, що представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.

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Теги: Джозеф Байден фінансування президент вибори у США

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