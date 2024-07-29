Збагатилися на закупівлях для військових: під підозрою двоє посадовців Одеської міськради

Слідчі оголосили посадовцям підозри за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави

Одеські правоохоронці викрили посадовців міської ради, які організували схему розкрадання бюджетних грошей на закупівлях для українських військових. Про це повідомила пресслужба прокуратури Одеської області.

Слідчі встановили, керівник одного з департаментів Одеської міської ради та його заступник розікрали гроші, виділені на реалізацію програми матеріально-технічного забезпечення ТрО та добровольчих формувань Одеси. Відповідно до заявок з військових частин посадовці закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити, але за ціною вдвічі дорожчою за ринкову. Таким чином з місцевого бюджету сплатили зайвих 3,9 млн грн.

Слідчі оголосили посадовцям підозри за фактом зловживання службовим становищем та внесення неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, посадовці міськради організували схему розкрадання бюджетних коштів

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Також у межах розслідування правоохоронці перевіряють законність дій підприємств-постачальників.

Нагадаємо, Міністерство оборони України запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Крім того, Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ, який перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить прийняття нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО.

Міністерство наголошує на своєму прагненні до забезпечення доброчесності в управлінні ресурсами та матеріально-технічним забезпеченням військових.





