У Польщі – ймовірна зміна уряду
Вибори у Польщі – це взагалі вибори, де Україна ніколи не прогрАє
За підрахунками екзит полів у результаті парламентських виборів шанс сформувати уряд має коаліція «Громадянська коаліція», «Третій шлях» та «Лівиця». Політики цих партій вже успішно формували коаліції в минулому, тому такий формат коаліції ні для кого не буде сюрпризом.
Якщо результати підтвердяться, то Польщу ще чекає довгий процес формування коаліції. Згідно Конституції, спочатку шанс сформувати уряд має отримати «Право і Справедливість» – партія-переможець, – крім того, результати виборів ще має затвердити суд, і вже потім – прогнозована коаліція сформує Кабмін.
Нова-стара Польща Туска буде Польщею орієнтованою на Брюссель, економіку та активну регіональну політику, тоді як Польща Качинського – це політика, спрямована на захист ідентичності, церкву, певну регіональну замкнутість та національну безпеку.
Але для України і та, і та Польща – стратегічно дружня. Єдина партія, яка негативно налаштована до України – «Конфедерація» – набрала менше прогнозованого.
Вибори у Польщі – це взагалі вибори, де Україна ніколи не прогрАє. Геополітичні інтереси та дуже гостра історична пам’ять поляків, які добре пам’ятають як їхню державу систематично ділили між собою сусіди – з обов’язковою участю Росії – спонукає польське суспільство формувати владу, яка підтримуватиме Україну – по факту, геополітичний буфер для Польщі.
Всі ці сварки «про зерно» або тому подібне – то лише дрібниці, які швидко забудуться. А залишаться лише інтереси. Які на сьогодні у Польщі та України близькі як ніколи.
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