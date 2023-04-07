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Сі Цзіньпін пояснив, чим важливі відносини із ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сі Цзіньпін пояснив, чим важливі відносини із ЄС
Сі Цзіньпін заявив що Китай хоче підтримувати тісні зв'язки з ЄС
фото з відкритих джерел

Сі закликає до зміцнення зв'язку між Китаєм і ЄС

Співпраця з Європейським союзом – один із пріоритетів політики Китаю. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін на тристоронніх переговорах із президентом Франції Еммануелем Макроном та головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Голова КНР цитує китайський телеканал CGTV.

Сі зазначив, що Китай завжди вважав Європейський Союз стратегічною силою в міжнародній структурі, а розвиток відносин між Китаєм і ЄС пріоритетом зовнішньої політики Китаю.

Зазначається, що Китай готовий і надалі підтримувати тісну комунікацію, зміцнювати стратегічну взаємну довіру, зосереджуватися на взаємній вигоді та взаємовигідній співпраці, спільно долати негаразди та досягати високого рівня діяльності Китаю. 

«Китай є важливим партнером ЄС для розв'язання таких проблем, як енергетична криза та інфляція, а також для підвищення конкурентоспроможності регіону», – підкреслив Сі.

Зі свого боку фон дер Ляєн сказала, що ЄС і Китай поділяють багато консенсусу щодо глобальних проблем, таких як зміна клімату та політичне врегулювання регіональних суперечок. 

«ЄС не має наміру змінювати давній принцип одного Китаю та визнає, що уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, який представляє весь Китай, і сподівається на мир і стабільність у Тайванській протоці», – повідомила голова ЄС.

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Теги: Китай Європейський союз Сі Цзіньпін

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