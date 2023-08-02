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Відносини з Україною зараз є не найкращими – МЗС Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відносини з Україною зараз є не найкращими – МЗС Польщі
Павел Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі
фото з відритих джерел

Яблонський: «Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам»

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський заявив, що відносини його країни з Україною останнім часом не є найкращими через висловлювання представників української влади. Про це він сказав в ефірі RMF FM.

У програмі торкнулися теми польсько-українських відносин. Ведучий нагадав, що заступника посла України в Польщі запросили до МЗС «у зв'язку із заявами представників української влади». На це Яблонський відповів, що існує чимало питань, щодо яких Польща та Україна «не дійшли згоди».

«Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як і завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, є не найкращим. Ніхто цього не приховує», – сказав Яблонський.

На його думку, це пов’язано з тим, що в Україні «з’явилися якісь емоції». У Польщі це розуміють, адже ​​держава піддається нападу Росії, проте, як каже Яблонський, «Україна також не повинна атакувати своїх союзників».

«Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди», – додав заступник голови МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького на розмову після заяв міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про невдячність українців за допомогу.

Також посла України у Польщі Василя Зварича викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стали заяви українських чиновників. 

Зеленський відреагував на скандал між Польщею та Україною.

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Теги: війна Польща Україна

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