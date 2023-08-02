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Гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Лукашенка

Діана Гасюк
glavcom.ua
Гелікоптери, які порушили повітряний кордон Польщі, охороняли Лукашенка
фото: Facebook

Ще з вечора 30 липня для забезпечення охорони Олександра Лукашенка у Мачулищі було перекинуто два вертольоти

Білоруські гелікоптери, які 1 серпня порушили повітряний кордон Польщі, охороняли диктатора Олександра Лукашенка. Зазначається, що Лукашенко перебував у своїй резиденції «Вискулі», яка знаходиться на відстані 7,5 км від кордону з Польщею. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн» у Telegram.

Ще з вечора 30 липня для забезпечення охорони Олександра Лукашенка у Мачулищі було перекинуто два вертольоти - Мі-8 та Мі-24. Ці гелікоптери 1 серпня були залучені до патрулювання кордону у Кам'янецькому районі Брестської області.

За висновками групи моніторингу, пілоти військово-повітряних сил Республіки Білорусь могли ненавмисно порушити повітряний кордон Польщі. Роблячи свої польоти, гелікоптери випадково потрапили на територію сусідньої країни.

Раніше повідомлялося, що білоруські гелікоптери перетнули кордон із Польщею. Спочатку Варшава відкидала цей факт, але пізніше змушена була визнати, що державний кордон дійсно був порушений. 

За офіційним повідомленням міноборони Польщі, гелікоптери брали участь у навчаннях поблизу кордону, а Мінськ повідомив Варшаву про ці навчання заздалегідь.

Внаслідок інциденту, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак наказав збільшити кількість військових на кордоні і розгорнути додаткові сили та засоби, включаючи бойові вертольоти.

НАТО було проінформовано про інцидент.

Раніше повідомлялося, що приблизно 100 «вагнерівців» у Білорусі готуються влаштувати провокації на кордоні з Польщею та Литвою. 

Нагадаємо, що на зустрічі з російським диктатором Путіним у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до його країни, хочуть атакувати Польщу.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко навчання кордон Варшава

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