Еко із визначенням статі: дочка накинулась на Ілона Маска із звинуваченнями

Трансгендерна дочка Маска звинувачує його у використанні ЕКЗ для вибору статі дитини

Вів'єн Дженна Вілсон, трансгендерна дочка мільярдера Ілона Маска, засудила батька за те, що він нібито використовував ЕКО з визначенням статі. Про це інформує «Главком» із посиланням на Page Six.

«Моя стать при народженні була товаром, який купувався і оплачувався. Тому коли я була жіночною в дитинстві, а потім стала трансгендером, пішла проти продукту, який був проданий. Те очікування мужності, проти якого мені довелося бунтувати все своє життя, було грошовою транзакцією... Як, чорт забирай, це законно?» – написала Вів'єн у соцмережі Threads.

Нагадаємо, що у Ілона Маска від першого шлюбу з Жюстін Вілсон у 2004 році народилися хлопчики-близнюки Гріффін та Ксав'єр. Після того, як мільярдер пішов від їхньої матері і почав зустрічатися з актрисою Талулою Райлі, Ксав'єр припинив спілкування з ним. У 2022 році стало відомо, що хлопчик завершив трансгендерний перехід, став дівчиною, офіційно змінив стать та ім'я на Вів'єн Дженна Вілсон. Потім заявив, що не бажає мати нічого спільного із своїм біологічним батьком.

У квітні 2023 року власник Twitter, Space-X і Tesla Ілон Маск виступив за довічне ув'язнення для людей, які дозволяють зміну статі неповнолітнім або які проводять відповідні операції.

«Будь-який батько або лікар, який стерилізує дитину до того, як вона стала дорослою і може самостійно дати згоду, має вирушити до в'язниці до кінця життя», – написав підприємець у X.

Нагадаємо, американська письменниця та блогерка Ешлі Сент-Клер подала до суду на мільярдера Ілона Маска, щоб офіційно його визнати батьком своєї дитини. Якщо суд доведе батьківство Маска – це буде його 13-а дитина.