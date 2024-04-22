Головна Світ Політика
search button user button menu button

Соратниця Трампа закликає спікера Джонсона піти у відставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Соратниця Трампа закликає спікера Джонсона піти у відставку
Марджорі Тейлор Грін погрожує Майку Джонсону звільненням
колаж: glavcom.ua

Мінімум троє республіканців підтримують позицію Грін

Республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, у неділю заявила, що спікер Майк Джонсон «зрадник» США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Республіканка погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку. Про це повідомляє CNN.

«Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно – піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений», – заявила Грін в ефірі Fox News.

Видання пише, що якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його з посади спікера, Джонсону майже напевно доведеться покладатися на демократів у своєму порятунку.

Мінімум троє республіканців підтримують позицію Грін, за даними телеканалу.

Конгресмен Ро Ханна заявив у неділю, що проголосує проти пропозиції щодо усунення Джонсона з поста спікера.

«Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну», – зазначив конгресмен.

Нагадаємо, що республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, розкритикувала спікера Майка Джонсона та своїх колег по Палаті представників через ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

До слова, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Читайте також: 

Теги: військова допомога Україна звільнення США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Усі попередні заяви НАТО про Україну не корелюються з реальним станом справ»
Чому Захід зобов'язаний захищати повітряний простір над Україною
19 квiтня, 09:08
«Імовірність мирних переговорів знизилася»
Війна може затягнутися ще на кілька років і вийти за межі України
31 березня, 08:23
У складі збірної України з фехтування на шпагах виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура
Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду вперше з 2016 року
24 березня, 13:03
Дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2008 респондентів у віці 18 років і старше
Українці проти доступу податкової до банківських даних – результати опитування
27 березня, 13:15
Литовський політик: Потрібно інвестувати в трансформацію Росії через перемогу України
Європарламентар поскаржився на комплекс, який заважає Заходу допомогти Україні розгромити Путіна
5 квiтня, 07:45
На запитання журналіста, чи хоче вона співпрацювати з Україною, Навальна сказала, що їй складно відповісти, адже все залежить не лише від неї
«Треба підтримувати росіян»: Навальна в інтерв'ю Time розкритикувала українську владу
17 квiтня, 19:58
Директор ЦРУ Вільям Бернс наголосив, що Україна гостро потребує боєприпаси
Директор ЦРУ заявив, що Україна може програти війну у 2024 році
19 квiтня, 02:34
Конгресмени підтримали законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
Вчора, 10:59
Двох чоловіків, що напали на поліцейських у Вінницькій області, затримано
Затримання підозрюваних у розстрілі поліцейських та удар по російському судну. Головне за 19 квітня
Вчора, 22:00

Політика

Соратниця Трампа закликає спікера Джонсона піти у відставку
Соратниця Трампа закликає спікера Джонсона піти у відставку
Допомога Україні від США: спікер Джонсон перед ухваленням законопроєкту молився
Допомога Україні від США: спікер Джонсон перед ухваленням законопроєкту молився
Військову базу США у Сирії було атаковано ракетами
Військову базу США у Сирії було атаковано ракетами
Ізраїль пошкодив систему ППО Ірану, яка має важливе значення для ядерної програми країни
Ізраїль пошкодив систему ППО Ірану, яка має важливе значення для ядерної програми країни
Нетаньягу заявив, що Ізраїль посилить дипломатичний і військовий тиск на ХАМАС
Нетаньягу заявив, що Ізраїль посилить дипломатичний і військовий тиск на ХАМАС
У Тбілісі продовжуються мітинги проти закону про «іноагентів» (фото)
У Тбілісі продовжуються мітинги проти закону про «іноагентів» (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
163K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
38K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
35K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
26K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
22K
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua