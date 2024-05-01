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Американський генерал оцінив кадрові проблеми ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американський генерал оцінив кадрові проблеми ЗСУ
ЗСУ варто поновити склад підрозділів більшою кількістю новобранців
фото: Генштаб

Бен Годжес: «У вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат»,

Україна повинна формувати нові бригади, бо молоді офіцери частіше гинуть на фронті, оскільки дуже помітні для ворога та намагаються повести за собою солдатів. Про це заявив екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Годжес у розмові з NV.

Генерал наголосив на тому, наскільки важливо організувати підготовку молодших офіцерів та активно розвивати їхні навички, починаючи ще з рівня кадетів. Американський генерал поділився й досвідом бойових дій в Іраку та Афганістані.

«Через це у вас серед молодих лідерів традиційно вищий рівень втрат», – пояснив екскомандувач армії США в Європі.

Годжес також додав, що Україні до збройних сил потрібно залучати більше людей, щоб сформувати нові бригади. Такі дії нададуть командуванню можливість виводити підрозділи із зони, де тривають бойові дії. Відповідний перепочинок становитиме 3−4 місяці. Під час таких перерв бійці пройдуть відновлення, відпочинуть, отримають нову техніку, поповнять запаси, потренуються.

На думку генерала, якщо говорити стосовно здійснення ще й наступальних операцій, а не лише перебування в обороні, як зараз, ЗСУ варто поновити склад підрозділів більшою кількістю новобранців.

Нагадаємо, 30 квітня тривали позиційні бойові дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російське джерело стверджувало, що російські війська просунулися в центральну та південно-східну Кислівку (на південний схід від Куп’янська), але ISW спостерігав лише підтверджені наступи росіян у східній частині населеного пункту.

Теги: США ЗСУ війна

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