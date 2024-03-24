Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

НБУ може заборонити бізнесу приймати готівкові перекази від фізосіб

Наталія Порощук
glavcom.ua
НБУ може заборонити бізнесу приймати готівкові перекази від фізосіб
фото: bank.gov.ua

НБУ планує виключити можливість отримання готівки за розрахунками із фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

НБУ планує виключити можливість отримання готівки за розрахунками із фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Також передбачається:

  • оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;
  • зменшити терміни проведення Національним банком відповідних досліджень.

Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».

Нагадаємо, що Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1338 грн за $1 (+0,1594 грн).

Читайте також: Богдан Данилишин: Нацбанк перетворився у безконтрольний орган
Теги: НБУ українці гроші Україна банк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Макрон розпочав політичну дискусію про пряму і більш активну участь західних країн у військовій допомозі України
Макрон як новий Борис Джонсон чи Вінстон Черчилль?
8 березня, 19:53
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна також проти відправки військ в Україну
Ще три країни ЄС виступили проти відправки військ в Україну
27 лютого, 23:30
Зеленський наголосив, що Україна пройде й ці випробування, вистоїть та досягне своїх цілей, а також переможе російський терор
Зеленський зробив заяву щодо ситуації на кордоні з Польщею
4 березня, 00:20
В рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам і українцям зібрано майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ Sea Baby
«Ще більш смертоносний»: СБУ показала тестування дрону Sea Baby (відео)
6 березня, 15:52
Слово вести переговори – сміливе слово, заявив папа Франциск
Папа Римський закликав Україну підняти білий прапор і розпочати переговори
9 березня, 20:21
Виконавча рада МВФ завершила сьогодні третій перегляд програми EFF для України
МВФ ухвалив наступний транш для України в розмірі $880 мільйонів
22 березня, 01:46
У Хустському РТЦК та СП проводять службову перевірку через повідомлення про ймовірну спробу самогубства
Спроба самогубства у ТЦК на Закарпатті: рідні потерпілого розповіли свою версію інциденту
16 березня, 17:19
У листопаді 2014 року Комуністична партія подарувала Благодійному фонду сприяння соціально незахищеним верствам населення низку нерухомого майна у столиці
Імперія нерухомості Петра Симоненка. Господарський суд Києва зробив крок до конфіскації
19 березня, 18:00
Уламок збитої ракети у Києві
Удар по Києву: зі збитої ракети витекло токсичне паливо
Сьогодні, 15:34

Економіка

НБУ може заборонити бізнесу приймати готівкові перекази від фізосіб
НБУ може заборонити бізнесу приймати готівкові перекази від фізосіб
Глава Одещини розказав, як Зеленський «прорубав» зерновий коридор
Глава Одещини розказав, як Зеленський «прорубав» зерновий коридор
В Україні зросли ціни на імпортні помідори: скільки коштують
В Україні зросли ціни на імпортні помідори: скільки коштують
Ракетний удар по енергетиці. ДТЕК зробив невтішну заяву
Ракетний удар по енергетиці. ДТЕК зробив невтішну заяву
Уряд схвалив підвищення акцизів на пальне
Уряд схвалив підвищення акцизів на пальне
Обмеження імпорту агропродукції з Росії та Білорусі. Україна назвала терміни
Обмеження імпорту агропродукції з Росії та Білорусі. Україна назвала терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
16K
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
11K
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО
11K
Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо
7853
Глава Одещини розказав, що його врятувало під час ракетного удару, в якому загинуло два десятки людей
7300
Власник «Крокус Сіті» розповів, що робили охоронці під час теракту

Новини

Указ президента щодо подолання боргової кризи в енергетиці не виконується – Центр Разумкова
Сьогодні, 15:01
Що буде з підтримкою України? Заступниця міністра оборони США зробила заяву
Сьогодні, 14:14
Голова Комітету Сенату США: Для Путіна Україна – лише перший крок
Сьогодні, 12:50
Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Сьогодні, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua