НБУ може заборонити бізнесу приймати готівкові перекази від фізосіб

НБУ планує виключити можливість отримання готівки за розрахунками із фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку

Національний банк України пропонує для громадського обговорення зміни до організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

НБУ планує виключити можливість отримання готівки за розрахунками із фізичними особами, які здійснюються шляхом переказу коштів без відкриття рахунку.

Також передбачається:

Будь ласка, читайте текст після реклами

оновити окремі вимоги щодо вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот та монет;

зменшити терміни проведення Національним банком відповідних досліджень.

Такі норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».

Нагадаємо, що Національний банк України знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,1338 грн за $1 (+0,1594 грн).