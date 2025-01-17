Байден готує неприємний сюрприз до інавгурації Трампа – Washington Post

Байден підпише ще кілька указів перед вступом на посаду Трампа

Глава американської адміністрації Джо Байден може в запобіжному порядку помилувати осіб, які ризикують опинитися в немилості в обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише газета The Washington Post із посиланням на джерела.

Як пише видання, незважаючи на те, що багато співробітників Білого дому збирають речі перед інавгурацією Трампа, яка відбудеться 20 січня, в адміністрації очікують, що Байден підпише ще кілька указів. Зокрема, демократ розраховує вжити заходів для боротьби з дискримінацією за статевою ознакою.

Крім того, «Байден розглядає можливість помилування у випереджувальному порядку осіб, які можуть опинитися в немилості в адміністрації Трампа», наголошує газета. На думку The Washington Post, активність Байдена на завершення його президентського терміну «свідчить про його переконаність у тому, що Трамп становить загрозу американським традиціям».

При цьому зазначається, що після своєї інавгурації Трамп не зможе скасувати амністію, яку Байден надав ряду в'язнів. І він, ймовірно, зіштовхнеться з юридичними проблемами, якщо спробує скасувати тимчасовий захист, наданий іммігрантам із Сальвадора, Венесуели та інших місць.

До слова, очікується, що першого ж дня обраний президент США Дональд Трамп підпише низку указів, що стосуються таких галузей, як імміграція, торгівля та енергетика.

Нагадаємо, Джо Байден виступив із прощальною промовою, в якій підбив підсумки свого президентського терміну і попередив про погрози своїй країні та демократії.