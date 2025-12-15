Віткофф і Кушнер візьмуть участь у засіданні Ради ЄС онлайн

15 грудня Віткофф і Кушнер обговорюватимуть міжнародні питання з ЄС

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер долучаться до засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 грудня у Брюсселі за відеозв’язком. Про це повідомив заступник голови МЗС Польщі Мартін Босацький з посиланням на «Європейську правду».

«Важливим є те, що представники, відповідальні за мирні переговори від імені президента США Дональда Трампа, – як щодо Близького Сходу, так і щодо України, – а саме пан Віткофф і пан Кушнер, долучаться до нас. Вони спілкуватимуться з міністрами закордонних справ Європейського Союзу», – повідомив Босацький на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Брюсселі.

Він наголосив, що цей факт «демонструє, що американці – які не завжди прагнуть діалогу з європейцями, особливо у форматах ЄС, таких як сьогоднішня Рада ЄС із закордонних справ за участю всіх міністрів закордонних справ ЄС, – залучаються саме таким чином».

Польський міністр нагадав, що американські перемовники також особисто будуть присутні на зустрічі з лідерами ЄС в Берліні, у якій також буде брати участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Це має значення, оскільки показує, що Європа є частиною цих переговорів і що до Європи ставляться серйозно та як до суб’єкта у власному праві – не лише з боку України, але й з боку наших американських союзників», – наголосив Босацький.

Нагадаємо, що у Берліні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Політики обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки. Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму Purl.