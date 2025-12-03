Головна Світ Політика
У Британії стартував триденний державний візит президента Німеччини

Ірина Тетеріна
Ірина Тетеріна
У Британії стартував триденний державний візит президента Німеччини
Візит Штайнмаєра до Британії відкрив урочистий прийом у Віндзорському замку
фото: picture-alliance

Перший за 27 років державний візит президента Німеччини до Британії почався у Віндзорі

3 грудня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Великої Британії з триденним державним візитом, який розпочався з урочистої зустрічі у Віндзорі за участі короля Чарльза III та членів королівської родини. Про це повідомляє Reuters.

Ця поїздка є першим державним візитом німецького президента за 27 років і відбувається через два роки після того, як король Британії Чарльз III відвідав Німеччину в рамках свого першого офіційного закордонного візиту після того, як став королем у вересні 2023 року.

Британський монарх і його дружина королева Камілла привітали президента і його дружину Ельке Бюденбендер у Віндзорі, після чого вони разом із сином короля принцом Вільямом і його дружиною Кейт взяли участь у каретній процесії до Віндзорського замку.

Протягом дня Штайнмаєр зустрінеться з прем’єр-міністром  Великої Британії Кіром Стармером у його офісі на Даунінґ-стріт. 

У четвер німецький президент і його дружина покладуть квіти на могилу матері Чарльза III, покійної королеви Єлизавети, і оглянуть державні сани, які були спроєктовані німецьким чоловіком королеви Вікторії, принцом Альбертом.

У п'ятницю німецьке подружжя відвідає Ковентрі в центральній Англії, яке було сильно бомбардоване під час Другої світової війни, де президент покладе вінок до руїн старого собору міста разом з герцогом Кентським, який сам у лютому брав участь у заходах з нагоди 80-х роковин бомбардування Дрездена в Німеччині союзниками.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення відмовитися від запланованих двосторонніх переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це відбулося після того, як угорський урядовий очільник здійснив візит до російського диктатора Володимира Путіна. Про рішення повідомив голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, пише «Главком».

Теги: Велика Британія Німеччина президент

