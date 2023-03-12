Українські вояки відновили трофейний «Тигр»

Нині «Тигр» на повному ходу, вбраний в український піксель

Вояки 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого дали нове життя трофейному «Тигру». Вони відновили занедбану ворогом машину і поставили її в стрій одного з механізованих підрозділів Князівської бригади, де вона успішно виконує завдання за призначенням. Про це інформує офіційний Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.

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Для ремонту та відновлення «Тигра», над яким колишні власники-вороги неабияк познущалися, знадобилися чималі зусилля. Та вмілі руки побратимів, їхній технічний хист і запчастини, з якими допомогли волонтери, зробили диво.

«Нині «Тигр» на повному ходу, вбраний в український піксель, готовий до пригод!», – сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, на Луганщині воїни 45-ї артилерійської бригали знищили ворожий бронеавтомобіль «Тигр» влучним пострілом із протитанкового ракетного комплексу.