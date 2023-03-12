Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські вояки відновили трофейний «Тигр»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські вояки відновили трофейний «Тигр»
Трофейний «Тигр» воює проти окупантів
фото: Сухопутних військ ЗС України/Telegram

Нині «Тигр» на повному ходу, вбраний в український піксель

Вояки 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого дали нове життя трофейному «Тигру». Вони відновили занедбану ворогом машину і поставили її в стрій одного з механізованих підрозділів Князівської бригади, де вона успішно виконує завдання за призначенням. Про це інформує офіційний Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.

Українські вояки відновили трофейний «Тигр» фото 1

Для ремонту та відновлення «Тигра», над яким колишні власники-вороги неабияк познущалися, знадобилися чималі зусилля. Та вмілі руки побратимів, їхній технічний хист і запчастини, з якими допомогли волонтери, зробили диво.

Українські вояки відновили трофейний «Тигр» фото 2

«Нині «Тигр» на повному ходу, вбраний в український піксель, готовий до пригод!», – сказано в повідомленні.

Українські вояки відновили трофейний «Тигр» фото 3

Нагадаємо, на Луганщині воїни 45-ї артилерійської бригали знищили ворожий бронеавтомобіль «Тигр» влучним пострілом із протитанкового ракетного комплексу.

Читайте також: Скільки вагнерівців залишилося біля Бахмута: оцінка експерта
Теги: Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Резніков заявив, що російська армія – не професійна армія, а орда найманців, які чинять звірства
«Паперовий тигр». Міністр оборони дав жорстку оцінку путінській армії
27 жовтня, 2022, 16:55
Купив у росіян. Кім похвалився трофейним «Тигром»
Купив у росіян. Кім похвалився трофейним «Тигром»
23 вересня, 2022, 14:17
З бронемашини залишилась купа металобрухту
ЗСУ вполювали ворожого «Тигра» на Луганщині (відео)
22 листопада, 2022, 23:44

Події в Україні

Росія продовжує застосовувати тактику терору: Генштаб повідомив про наступ на п’яти напрямках
Росія продовжує застосовувати тактику терору: Генштаб повідомив про наступ на п’яти напрямках
Українські вояки відновили трофейний «Тигр»
Українські вояки відновили трофейний «Тигр»
Скільки вагнерівців залишилося біля Бахмута: оцінка експерта
Скільки вагнерівців залишилося біля Бахмута: оцінка експерта
Побиття строковика на Житомирщині: на інцидент відреагувало військове керівництво
Побиття строковика на Житомирщині: на інцидент відреагувало військове керівництво
Рашисти обстріляли селище на Херсонщині: є поранена
Рашисти обстріляли селище на Херсонщині: є поранена
Окупанти провели ротацію військ у Білорусі, – Наєв
Окупанти провели ротацію військ у Білорусі, – Наєв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
16K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
16K
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
11K
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7483
Скандальний настоятель Лаври Павло оголосив війну українській владі (відео)
6275
Генерал Кривонос розповів, що змусить росіян припинити війну

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту