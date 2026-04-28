Каллас закликала країни Південно-Східної Азії не купувати російську нафту

Кая Каллас каже, що купівля російської нафти фінансує війну Кремля проти України

Глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас звернулася до країн Південно-Східної Азії з закликом не використовувати Росію як альтернативного постачальника палива. Заклик пролунав на тлі дефіциту енергоносіїв, спричиненого ескалацією на Близькому Сході та закриттям критично важливих торгових шляхів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Під час візиту до Брунею на зустріч з міністрами закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії, Каллас зазначила, що Москва намагається скористатися наслідками конфлікту між Ізраїлем, США та Іраном. Наразі Ормузька протока, через яку проходить п'ята частина світових поставок нафти та газу, фактично заблокована.

«Дозвольте нагадати, що доходи від нафти – це ті кошти, які Росія використовує для фінансування війни. Ми зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася», – сказала Каллас журналістам після зустрічі з міністрами закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Кая Каллас зауважила, що закриття протоки створило гострий дефіцит палива для країн Азії, і деякі з них – зокрема В'єтнам, Таїланд, Філіппіни та Індонезія – розглядають можливість збільшення закупівель у РФ.

«У вас енергетична криза, і вам потрібні постачання. З іншого боку, ви повинні бачити загальну картину, а саме те, що... якщо ви купуватимете російську нафту, вони зможуть продовжувати цю війну», – сказала Каллас.

Європейська дипломатка заявила, що Євросюз прагне співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії у питанні санкцій проти Росії, зазначивши, що блок із 27 країн має на меті боротися з доходами від російської нафти, а не з окремими країнами чи компаніями.

«Главком» писав, що різке зростання цін на нафту на тлі конфлікту між США та Іраном не змогло зупинити сповільнення російської економіки. Аналітики вважають, що навіть надприбутки від експорту не здатні компенсувати накопичені структурні проблеми.

Нагадаємо, що у квітні російська нафтова галузь зіткнулася з найрізкішим падінням показників з часів пандемії COVID-19. Через пошкодження інфраструктури видобуток впав на сотні тисяч барелів на добу.