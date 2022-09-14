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Папа Франциск у Казахстані таки знайшов можливість зустрітися з представниками РПЦ

Надія Клочко
glavcom.ua
Папа Франциск у Казахстані таки знайшов можливість зустрітися з представниками РПЦ
Папа Франциск прибув до Казахстану 13 вересня
фото: AFP

Глава РПЦ патріарх Кирил раніше відмовився їхати до Казахстану на зустріч з Папою Римським

Папа Римський Франциск під час візиту до Казахстану зустрівся з делегацією Російської православної церкви (РПЦ), яка була також присутня на сьомому Конгресі лідерів світових та традиційних релігій у столиці Казахстану Нур-Султані 14 вересня. Глава католицької церкви закликав об'єднатися у засудженні війни та релігійних виправдань для неї, повідомляє «Радіо Свобода».

«Бог є мир. Він завжди веде нас шляхом миру і ніколи – війни», – сказав Папа, таким чином завуальовано звертаючись до представників РПЦ. 

Понтифік наголосив, що релігію не можна використовувати для виправдання «зла війни».

«Ніколи не виправдовуємо насильства. Ніколи не дозволяємо, щоб священне використовувалося профанами. Священне ніколи не має бути опорою для влади, а влада – опорою для священного!» – заявив Франциск.

Зазначається, що російський патріарх Кирил також звернувся до конгресу із посланням, яке було зачитано на засіданні. У своєму зверненні Кирил попередив про проблеми, викликані «спробами збудувати мир без опори на моральні цінності». Російський патріарх також розкритикував «менталітет Заходу», говорячи, що «конфлікт в Україні» був посіяний іноземними загрозами російським кордонам.

Як відомо, у вівторок, 13 вересня, Папа Римський прибув до Казахстану. Раніше Франциск заявляв, що сподівається зустрітися з патріархом Кирилом на міжрелігійному саміті, але нещодавно речник голови РПЦ заявив, що той не відвідає захід. 

Зазначимо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що найближчим часом не зможе відвідати Москву і Київ. За його словами, лікар проти таких поїздок через стан його здоров'я, зокрема через травму коліна, відновлення якого сповільнилося внаслідок нещодавньої поїздки до Канади.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск закликав до «конкретних кроків» для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є «правопорушниками, які вбивають людство». При цьому понтифік назвав пропагандистку Дугіну «невинною жертвою війни».

Позиція Папи Римського викликала жваву дискусію в українському сегменті інтернету. Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою понтифіка, звинувачуючи його у підігруванні кремлівській пропаганді. 

У середині серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Це другий дзвінок з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йшлося про  агресію, яку РФ вчиняє проти України, та про страшні злочини Росії. 

Раніше Франциск неодноразово засуджував війну та висловлював підтримку українцям. Нещодавно Папа Римський Франциск вкотре заявив, що хоче відвідати Київ, щоб покласти край війні, яку засуджує.

Також Папа Римський Франциск перед цим закликав прочан замислитися над тим, що кожен з них робить для допомоги українцям, які страждають від війни. 

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Теги: Папа Римський Казахстан РПЦ

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