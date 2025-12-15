Фінляндія прийме саміт країн східного флангу ЄС для обговорення посилення оборони

Вісім країн зберуться на саміт 16 грудня

У Гельсінкі (Фінляндія) відбудеться саміт лідерів країнсхідного флангу ЄС 16 грудня. Основною метою зустрічі стане обговорення заходів щодо зміцнення обороноздатності Європейського Союзу та захисту кордонів від потенційної загрози з боку Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, пише «Главком».

До участі в саміті запрошені лідери Фінляндії, Швеції, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії. Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи мету зустрічі, зазначив, що Росія становить серйозну загрозу для Європи сьогодні і в майбутньому, зокрема для східних кордонів ЄС. «Найбільший тиск чиниться на східні околиці Європи», – підкреслив Орпо.

Під час саміту лідери країн східного флангу планують надіслати чіткий сигнал Брюсселю щодо необхідності фінансування оборонних проєктів. Зокрема, йдеться про посилення безпеки кордонів, розбудову систем протиповітряної оборони, протидію безпілотникам та розвиток сухопутних військ.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив першу в історії Європейського Союзу загальну програму в галузі оборонної промисловості на суму 1,5 млрд євро.

До слова, Європейський Союз зіткнувся із серйозною проблемою у своїх планах масового переозброєння: оборонний сектор не може набрати кваліфікований персонал достатньо швидко, щоб задовольнити зростаючі потреби блоку. У відповідь на це Європейська комісія представила план, що передбачає перекваліфікацію до 600 тис. працівників для роботи в оборонній промисловості.