ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу

Депутати Європарламенту проголосували за документ, який ставить під сумнів подальший процес євроінтеграції Сербії

Європарламент ухвалив резолюцію, яка ставить Сербію перед вибором: приєднатися до санкцій проти Росії або втратити перспективу вступу до Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт Європарламенту.

22 жовтня депутати Європарламенту проголосували за документ, який ставить під сумнів подальший процес євроінтеграції Сербії. У резолюції різко критикується стан демократії в країні та наголошується на необхідності приведення зовнішньої політики Белграда у відповідність до позиції ЄС.

Підтримка євроінтеграційного курсу Сербії, йдеться в документі, можлива лише за умови виконання низки ключових вимог: дотримання принципів демократії та верховенства права, поваги до прав людини, а також повного приєднання до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, включно із санкціями проти Росії.

Європарламентарі підкреслили, що нинішній курс сербської влади, яка намагається балансувати між Москвою та Брюсселем, несумісний із європейськими цінностями.

«Європейська інтеграція – це не лише економічна співпраця, а й політична солідарність у питаннях міжнародної безпеки», – наголошується у пояснювальній записці до резолюції.

Документ підтримали 457 депутатів, 103 проголосували проти, а 72 утрималися.

Таким чином, Європарламент чітко дав зрозуміти уряду Александра Вучича: Сербія має визначитися зі своїм зовнішньополітичним курсом – або продовжити співпрацю з Євросоюзом і впроваджувати демократичні реформи, або залишитися союзником Москви, що фактично перекреслить її шлях до членства в ЄС.

Крім того, у резолюції засуджується погіршення стану демократії в країні та надмірне застосування сили поліцією проти протестувальників після інцидентів у Новому Саді.

«Якщо раніше сербська поліція дотримувалася свободи протестів, то зараз ми спостерігаємо насильство щодо студентів, демонстрантів і журналістів, а також непропорційне застосування сили», – заявила єврокомісар із питань розширення Марта Кос.

Як відомо, посли країн Європейського Союзу узгодили 19-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її триваючу агресію проти України.

До слова, Угорщина пообіцяла не блокувати 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Глава угорського МЗС спростував інформацію, що країна блокуватиме новий пакет обмежень через майбутню зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті. «Ми не маємо жодних планів блокувати його. Нам вдалося вилучити всі заходи, які б суперечили нашим національним інтересам», – пояснив міністр.