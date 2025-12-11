Головна Гроші Економіка
Рада ЄС схвалила 2,3 млрд євро для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Транш буде перераховано до кінця грудня 2025 року
фото: depositphotos.com

Мінекономіки наголосило, що третій квартал став одним із найскладніших у реалізації Ukraine Facility

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні траншу у розмірі 2,3 млрд євро в межах програми Ukraine Facility за результатами третього кварталу 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Зазначається, що третій квартал став одним із найскладніших у реалізації плану України для Ukraine Facility, оскільки включав низку комплексних та системних реформ. Попри це, Україна виконала 8 із 10 індикаторів, передбачених планом України, і завершила один із ключових кроків першого кварталу, підтвердивши сталість підходу та відданість виконанню взятих зобов’язань.

У третьому кварталі реалізовано важливі кроки спрямовані на управління державними фінансами, зелений перехід та охорону довкілля, оптимізацію бізнес-середовища, фінансових ринків та судової системи. Зокрема, це кроки у таких сферах реформ:

  • Удосконалення управління державними інвестиціями;
  • Кліматична політика;
  • Розбудова циркулярної економіки;
  • Гармонізація законодавства та стандартів з Європейським Союзом;
  • Зниження державної частки у банківському секторі;
  • Покращення планування та забезпечення оптимальних умов для залучення стратегічних інвесторів;
  • Посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

Рішення Ради ЄС є фінальним кроком процедури погодження перед тим, як кошти надійдуть до державного бюджету. Очікується, що транш буде перераховано до кінця грудня 2025 року.

До слова, міністри фінансів країн «Великої сімки» розглядають можливість використання всіх заморожених російських активів для сприяння досягненню справедливого та тривалого миру в Україні, а також для підтримки економічних реформ в країні.

Теги: Європейський Союз Мінекономіки фінансування

