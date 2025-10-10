США відправляють на Близький Схід дві сотні військових

Військові перебуватимуть в Ізраїлі для забезпечення стабільності в Газі

Американські військовослужбовці займатимуться моніторингом виконання мирної угоди щодо Гази

Американські військові займуться стабілізацією ситуації в Секторі Газа разом із військовими з низки країн Близького Сходу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Зазначається, що 200 американських військових будуть направлені в Ізраїль для забезпечення стабільності в Газі, вони не перебуватимуть на території сектору Гази. «Центральне командування США створює в Ізраїлі Центр цивільно-військової координації, щоб підтримати стабілізаційні заходи в Газі після оголошення 8 жовтня угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС», – повідомив неназваний посадовець.

За словами представника Білого дому, військовослужбовці займатимуться моніторингом виконання мирної угоди. Деякі з них, ймовірно, перебуватимуть на території Ізраїлю.

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт підтвердила цю інформацію. «До 200 американських військових, які вже перебувають у складі Центрального командування США, отримають завдання контролювати виконання мирної угоди в Ізраїлі та співпрацюватимуть з іншими міжнародними силами на місці», – написала вона у соцмережі X.

Раніше високопоставлений представник США сказав CNN, що військові, яких відправляють Сполучені Штати, приєднаються до контингентів із Єгипту, Катару, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів для здійснення нагляду.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю привітала підписання угоди про повернення заручників. Водночас Генштаб країни наказав підготувати оборону й готуватися до будь-якого розвитку подій у Газі.

До слова, Трамп здійснить візит до Ізраїлю у контексті підписання угоди про припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Президент США прибуде до Ізраїлю на початку наступного тижня за запрошенням прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу.

Бойовики ХАМАС мають звільнити всіх заручників уже в першій половині наступного тижня. Одночасно в Єгипті планується підписання остаточної угоди щодо ситуації в Газі.