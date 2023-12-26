Лукашенко розповів, коли Путін привіз ядерну зброю до Білорусі

Білоруський диктатор підтвердив, що постійно відбудуться спільні військові навчання двох країн

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вся ядерна зброя з Росії, яку планували відправити до Білорусі, вже доставлена «в хорошому стані» на початку жовтня цього року. Про це повідомляє білоруське видання Zerkalo.

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«Давно. Я ж казав уже, коли закінчилася доставка (російської ядерної зброї – «Главком»). Ще у вересні або в жовтні. На початку жовтня остання. Все на своїх місцях у хорошому стані», – зазначив Лукашенко.

Білоруський диктатор також повідомив, коли відбудуться найближчі військові навчання. «Щодня вчимося. Навіть колишні «вагнерівці», які у нас залишились, працюють сьогодні у нас у підрозділах, передають досвід», – наголосив Лукашенко..

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Нагадаємо, наприкінці серпня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що до Білорусі були доставлені перші ядерні боєголовки.

Також повідомлялося, що 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Як повідомлялося, 13 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що сам попросив у Путіна «повернути Мінську ядерну зброю» і що готовий застосувати її «без вагань у разі агресії проти Білорусі».