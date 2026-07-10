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Трамп загнав себе у пастку. NYT пояснив причину провалу плану проти Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп загнав себе у пастку. NYT пояснив причину провалу плану проти Ірану
Після зриву угоди Трамп повернувся до старої тактики
фото: The New York Times

Санкції, авіаудари та спроба домовитися не змусили Тегеран поступитися

Адміністрація президента США Дональда Трампа опинилася у стратегічному глухому куті після провалу тимчасової угоди з Іраном. Вашингтон знову повертається до санкцій та військових ударів, однак досі не пояснив, чому цього разу така тактика має принести інший результат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Ставка на економічні поступки не спрацювала

Перед підписанням меморандуму про взаєморозуміння 17 червня Білий дім розраховував поєднати економічні стимули з вимогами до Тегерана. Іран мав гарантувати безпечне судноплавство через Ормузьку протоку, а США натомість погодилися послабити обмеження на продаж іранської нафти.

Трамп називав запропоновані умови вигідними для Ірану та припускав, що Тегеран після років санкцій не захоче втрачати нові доходи й доступ до західної фінансової системи.

Однак менш ніж через місяць після укладення домовленостей іранські сили атакували три комерційні судна в Ормузькій протоці. Після цього Вашингтон скасував санкційні винятки та поновив удари по військових об'єктах Ірану.

Як зазначає видання, початковий задум Білого дому фактично провалився. Бомбардування не призвели ані до зміни режиму в Ірані, ані до капітуляції його керівництва. Економічні поступки також не забезпечили виконання домовленостей.

Різне трактування домовленостей

Колишній співробітник Державного департаменту та Ради національної безпеки США Річард Хаас заявив, що Вашингтон опинився у складній стратегічній пастці.

«Ми опинилися у своєрідному стратегічному глухому куті. Дилема полягає в тому, що чим більше ми завдаємо ударів, тим більше іранці атакують нафтову й енергетичну інфраструктуру в Перській затоці. Адміністрація Трампа досі не визначила, як захистити ці об'єкти», – зазначив дипломат.

Додатковою причиною провалу стало різне трактування умов тимчасової угоди. Вашингтон вважав, що Тегеран зобов'язався гарантувати вільне проходження торговельних суден через Ормузьку протоку. Іранська сторона натомість розглядала домовленість як можливість контролювати судноплавство та визначати маршрути руху кораблів.

Коли американські військові почали супроводжувати комерційні судна альтернативним каналом поблизу узбережжя Оману, Іран атакував частину з них. У результаті рух через протоку майже зупинився, а Трамп оголосив про припинення дії меморандуму.

Що далі

У The New York Times наголошують, що Білий дім поки не оприлюднив запасного сценарію після провалу військового тиску та тимчасової угоди. Адміністрація знову покладається на авіаудари й нафтові санкції, хоча саме ця політика раніше не змусила Іран відмовитися від своїх вимог.

Водночас представники США стверджують, що продовжують шукати шлях до мирного врегулювання та підтримують технічні контакти з Тегераном. Однак основні суперечності між сторонами мають політичний характер і стосуються контролю над Ормузькою протокою та майбутнього іранської ядерної програми.

Нагадаємо, за даними Axios, Білий дім готується до можливого багатоденного або навіть багатотижневого протистояння з Іраном у районі Ормузької протоки. Тривалість військової кампанії залежатиме від того, чи продовжить Тегеран атакувати комерційні судна.

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

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