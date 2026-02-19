Євросоюз закликав США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії

У Брюсселі попередили про ризик серйозної дестабілізації Близького Сходу на тлі військових приготувань Вашингтона

Європейський Союз застеріг Сполучені Штати від можливого нападу на Іран і закликав зосередитися на дипломатичному врегулюванні суперечки щодо іранської ядерної програми. Про це повідмляє «Главком» з посиланням на видання заяву речника Європейської комісії з питань закордонних справ Ануара Ель Ануна.

За його словами, ескалація може мати серйозні наслідки для регіональної безпеки. «Дипломатії потрібно дати шанс», – наголосив він, коментуючи зростання напруги між Вашингтоном і Тегераном. «Ескалація військових дій може мати важкі, важкі наслідки для стабільності в регіоні», – заявив представник Єврокомісії.

Заяви пролунали на тлі повідомлень про масштабне нарощування американської військової присутності на Близькому Сході. США перекидають у регіон винищувачі та ударні військово-морські групи, що, за оцінками аналітиків, є одним із найбільших посилень сил із часу вторгнення в Ірак у 2003 році.

Вашингтон вимагає від Ірану повністю припинити збагачення урану, скоротити програму балістичних ракет і припинити підтримку союзних угруповань у регіоні, зокрема «Хезболли» в Лівані, хуситів у Ємені та ХАМАС у Газі. Водночас Тегеран відкинув можливість повної відмови від збагачення урану і наполягає, що переговори мають стосуватися лише ядерної програми, яку він називає мирною.

У вівторок у Женеві відбулися непрямі переговори між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та спеціальними посланцями Дональда Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. За словами сторін, діалог, який проходив за посередництва оманських чиновників, приніс «прогрес».

Раніше Рада ЄС досягла політичної домовленості щодо внесення іранського Корпусу вартових ісламської революції до списку терористичних організацій, однак остаточне рішення набуло чинності лише після завершення юридичних процедур. США визнали КВІР терористичною структурою ще у 2019 році та тривалий час закликали Євросоюз синхронізувати санкційну політику щодо Ірану. Новий статус передбачає посилення фінансових обмежень і розширення антитерористичних заходів у межах санкційного режиму ЄС.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками стосовно Ірану в найближчі 10 діб.

