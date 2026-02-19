Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз закликав США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз закликав США утриматися від удару по Ірану і дати шанс дипломатії
У Брюсселі заявили про ризик дестабілізації в регіоні
фото з відкритих джерел

У Брюсселі попередили про ризик серйозної дестабілізації Близького Сходу на тлі військових приготувань Вашингтона

Європейський Союз застеріг Сполучені Штати від можливого нападу на Іран і закликав зосередитися на дипломатичному врегулюванні суперечки щодо іранської ядерної програми. Про це повідмляє «Главком» з посиланням на видання заяву речника Європейської комісії з питань закордонних справ Ануара Ель Ануна.

За його словами, ескалація може мати серйозні наслідки для регіональної безпеки. «Дипломатії потрібно дати шанс», – наголосив він, коментуючи зростання напруги між Вашингтоном і Тегераном. «Ескалація військових дій може мати важкі, важкі наслідки для стабільності в регіоні», – заявив представник Єврокомісії.

Заяви пролунали на тлі повідомлень про масштабне нарощування американської військової присутності на Близькому Сході. США перекидають у регіон винищувачі та ударні військово-морські групи, що, за оцінками аналітиків, є одним із найбільших посилень сил із часу вторгнення в Ірак у 2003 році.

Вашингтон вимагає від Ірану повністю припинити збагачення урану, скоротити програму балістичних ракет і припинити підтримку союзних угруповань у регіоні, зокрема «Хезболли» в Лівані, хуситів у Ємені та ХАМАС у Газі. Водночас Тегеран відкинув можливість повної відмови від збагачення урану і наполягає, що переговори мають стосуватися лише ядерної програми, яку він називає мирною.

У вівторок у Женеві відбулися непрямі переговори між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та спеціальними посланцями Дональда Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. За словами сторін, діалог, який проходив за посередництва оманських чиновників, приніс «прогрес».

Раніше Рада ЄС досягла політичної домовленості щодо внесення іранського Корпусу вартових ісламської революції до списку терористичних організацій, однак остаточне рішення набуло чинності лише після завершення юридичних процедур. США визнали КВІР терористичною структурою ще у 2019 році та тривалий час закликали Євросоюз синхронізувати санкційну політику щодо Ірану. Новий статус передбачає посилення фінансових обмежень і розширення антитерористичних заходів у межах санкційного режиму ЄС.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація визначиться з подальшими кроками стосовно Ірану в найближчі 10 діб.
 

Читайте також:

Теги: Іран США Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський президент зателефонував очільнику Китаю одразу після його розмови з Володимиром Путіним
Трамп і Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
4 лютого, 16:42
Андрій Сибіга хоче покарати громадян РФ, які брали участь у війні проти України
Сибіга закликав заборонити в'їзд до ЄС деяких росіян: деталі
9 лютого, 13:05
Угода передбачає зниження тарифів, розширення доступу до ринку американської продукції в Азії та інвестиції в енергетичні та технологічні проєкти США
Зниження тарифів та мільярдні інвестиції. Тайвань і США фіналізували торговельну угоду
13 лютого, 11:33
Поліцейські наказали хлопцю кинути зброю, і він виконав вимогу
У США озброєний 18-річний юнак намагався прорватись до Капітолію
Вчора, 01:55
«Оскар-2026»: оприлюднили повний список номінантів
Старт гонки за «Оскар-2026»: оголошено номінантів
22 сiчня, 20:34
50 років стримування завершилися: США і Росія без ядерних обмежень
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
2 лютого, 16:48
Кремль визнав можливість відмови від ядерних обмежень
Росія заявила про готовність до світу без ядерних обмежень
3 лютого, 20:02
Іранські катери спробували зупинити американський танкер
Озброєні човни Ірану наблизилися до танкера США в Ормузькій протоці
3 лютого, 20:26
США дали силову відповідь на зближення іранського дрона
США збили іранський безпілотник поблизу авіаносця в Аравійському морі
3 лютого, 20:38

Політика

Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло
Президент Євроради відвідав поранених українських військових у лікарні Осло
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Франція виділяє Україні десятки мільйонів євро на відновлення енергетики
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Президент Польщі підписав закон про нові правила допомоги українським біженцям
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Білоруський політвʼязень Статкевич вийшов із вʼязниці
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Трамп заявив, що Рада миру «стежитиме» за ООН
Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича
Президент Литви позбавив державної нагороди соратника Януковича

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua