Витік інформації є хронічною проблемою для НАБУ, – Комісія з проведення аудиту ефективності Бюро

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Витік інформації є хронічною проблемою для НАБУ, – Комісія з проведення аудиту ефективності Бюро
Комісія не проводила оцінку того, чи така неефективність Бюро спричинена неналежним виконанням обов’язків директором НАБУ
фото: nabu.gov.ua

НАБУ не здійснило жодного результативного кримінального провадження щодо витоків

Національне антикорупційне бюро України не здійснило жодного результативного кримінального провадження щодо витоків інформації під час досудового розслідування. Про це йдеться в оприлюдненому звіті за результатами зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) Національного антикорупційного агентства України. 

У документі зазначено, що ризик незаконного розголошення відомостей досудового розслідування залишається значним для НАБУ, хоча й були вжиті окремі заходи для його зниження. Наприклад, створена робоча група з вивчення причин витоку інформації у Бюро, ухвалено навчальну програму для детективів та створено Реєстр ризиків витоку інформації. Однак, на думку аудиторів, НАБУ загалом не вдалося продемонструвати ефективність цих механізмів контролю.

«Витік інформації підриває довіру громадськості до інституцій, незалежно від того, чи відбувається витік з незаконною метою (наприклад, повідомлення суб’єкту кримінального правопорушення про майбутній обшук) чи з нібито благородною метою (наприклад, надання інформації журналісту-розслідувачу)», – наголошують в звіті аудитори.

Комісія не проводила оцінку того, чи така неефективність Бюро спричинена неналежним виконанням обов’язків директором НАБУ. Однак, на їх думку, негативною є практика активної участі керівника Бюро на кількох рівнях службових розслідувань. Вона створює зайві можливості для упередженості. Наразі Директор НАБУ погоджує всі службові розслідування, а в окремих випадках здійснює «безпосереднє керівництво» ними.

Загалом комісія аудиторів, до складу якої увійшли міжнародні експерти Мартін Арпо, Роберт А. Вестбрукс та Герміона Кроньє, вважають, що витік інформації є хронічною проблемою для НАБУ.

Експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький також заявляв про системні випадки зливів даних із САП, про що разом з іншими колегами і детективами він свого часу доповідав і Клименку. Про постійні зливи з антикорорганів Броневицький говорить також в контексті поширення даних слідства певним колом журналістів і депутатів.

Перший гучний «зливний скандал» в НАБУ трапився ще рік тому. Тоді директор НАБУ Семен Кривонос за результатами службового розслідування звільнив свого першого заступника Гізо Углаву. Останній причетність до зливів спростовував та оскаржував через проходження поліграфа.

