Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна

Лікуванням диктатора займаються кращі західні лікарі

Українська розвідка знала серйозну хворобу російського диктатора Володимира Путіна ще два роки тому. У глави Кремля рак. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Yahoo News.

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Розвідник зазначив, що ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у Путіна. За його словами, російський диктатор хворий на рак. «Ще 2021 року була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З того часу минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію», – уточнив Буданов.

Нагадаємо, Буданов неодноразово розповідав про хворобу Путіна та про те, що російський диктатор незабаром може померти. За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі.

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Раніше повідомлялося, що Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні.