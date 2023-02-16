Захист від ядерної та хімічної зброї: Італія повідомила, яку допомогу просить Україна

Італія обіцяє допомогти Україні генераторами та ковдрами

У новому пакеті допомоги Італія передасть Україні засоби захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї. Про це повідомив глава міноборони Італії Гвідо Крозетто.

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«Україна останніми днями звернулася до Італії з проханням про засоби захисту від ядерної зброї, біологічної та хімічної. Італія надасть їй це разом із такою допомогою як генератори, ковдри. Хоч це менш дороговартісне ніж танки, але це також потребує уваги. Тому ми затвердили в шостий пакет про допомогу Україні ці матеріали і надішлемо їх», – заявив італійський міністр.

Нагадаємо, раніше Гвідо Крозетто спрогнозував ,що найближчими днями російські загарбники ймовірно посилять наступ в Україні. «Ми працюємо з Україною, щоб допомогти їй захиститися від цієї атаки, яка, схоже, посилиться сьогодні і найближчими днями», – заявив Крозетто.

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Також повідомлялося, що Італія підтримує створення трибуналу для РФ.