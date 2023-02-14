Головна Світ Політика
search button user button menu button

Італія підтримує створення трибуналу для РФ

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Італія підтримує створення трибуналу для РФ
фото з відкритих джерел

Офіційний Рим розуміє, що вбивство беззахисного населення є воєнним злочином

Італія не буде заперечувати проти створення спеціального трибуналу, на якому притягнуть до відповідальності представників Російської Федерації, винних у воєнних злочинах проти українців. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Sky24.

«Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином. І ми подивимося, як до цього долучитися: якщо буде спеціальний трибунал, ми не проти», – сказав він.

За словами очільника італійського МЗС, його країна ніколи не відправляла зброю для завдання ударів по російській території. «У нас є проблема з керівництвом, а не з народом. Якщо керівництво порушує норми міжнародного права, у нас може бути тільки одна позиція: засудження порушень закону, воєнних злочинів, насильства», – додав Антоніо Таяні.

Як відомо, нещодавно колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що якби він зараз очолював уряд країни, то не став би зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. «(Зеленському – ред.) було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу – і всього цього не сталося б. Тож я оцінюю поведінку цього пана дуже-дуже негативно», – сказав Берлусконі журналістам. Вітчизняне МЗС прореагувало на ці слова, заявивши, що Берлусконі поширює російську пропаганду і намагається «цілувати руки» президента Росії Володимира Путіна.

Тим часом нинішня очільниця уряду Італії  Джорджія Мелоні неодноразово підкреслювала, що її країна продовжує твердо підтримувати Україну. А міністр оборони Італії Гвідо Крозетто днями прокоментував можливе посилення наступу російських окупантів. «Ми працюємо з Україною, щоб допомогти їй захиститися від цієї атаки», – наголосив він.

Читайте також:

Теги: Італія трибунал злочин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Італія підтримує створення трибуналу для РФ
Італія підтримує створення трибуналу для РФ
Депутати Держдуми перед посланням Путіна здадуть по три тести на Covid 
Депутати Держдуми перед посланням Путіна здадуть по три тести на Covid 
Танки для України: голова МЗС Фінляндії налаштований оптимістично 
Танки для України: голова МЗС Фінляндії налаштований оптимістично 
Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти «Вагнера»
Євросоюз може запровадити додаткові санкції проти «Вагнера»
Ще одна країна закликала своїх громадян терміново виїхати з Росії та Білорусі
Ще одна країна закликала своїх громадян терміново виїхати з Росії та Білорусі
«Броньовичок» Путіна: нові подробиці про особистий потяг диктатора
«Броньовичок» Путіна: нові подробиці про особистий потяг диктатора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
19K
У Бахмуті вже йдуть вуличні бої – BBC
19K
Арестович втрапив у новий мовний скандал: реакція соцмереж
18K
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
16K
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою
8830
ЗСУ повідомили, коли варто очікувати нового масштабного удару Росії

Новини

Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
Вчора, 18:50
Працевлаштування українців у Польщі: оприлюднено втішну статистику
Вчора, 17:07
Путін отримує брехливі дані про війну. Оприлюднено нові докази
Вчора, 15:00
Киянин ледь не зарізав водія маршрутного таксі заради грошей (шокуючі кадри)
Вчора, 14:08
Кадиров істерично погрожує ядерною зброєю та атакою на Київ
Вчора, 13:43
Зеленський офіційно представив міністра Ігоря Клименка колективу МВС
Вчора, 13:35

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту