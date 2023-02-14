Італія підтримує створення трибуналу для РФ

Офіційний Рим розуміє, що вбивство беззахисного населення є воєнним злочином

Італія не буде заперечувати проти створення спеціального трибуналу, на якому притягнуть до відповідальності представників Російської Федерації, винних у воєнних злочинах проти українців. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Sky24.

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«Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином. І ми подивимося, як до цього долучитися: якщо буде спеціальний трибунал, ми не проти», – сказав він.

За словами очільника італійського МЗС, його країна ніколи не відправляла зброю для завдання ударів по російській території. «У нас є проблема з керівництвом, а не з народом. Якщо керівництво порушує норми міжнародного права, у нас може бути тільки одна позиція: засудження порушень закону, воєнних злочинів, насильства», – додав Антоніо Таяні.

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Як відомо, нещодавно колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що якби він зараз очолював уряд країни, то не став би зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським. «(Зеленському – ред.) було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу – і всього цього не сталося б. Тож я оцінюю поведінку цього пана дуже-дуже негативно», – сказав Берлусконі журналістам. Вітчизняне МЗС прореагувало на ці слова, заявивши, що Берлусконі поширює російську пропаганду і намагається «цілувати руки» президента Росії Володимира Путіна.

Тим часом нинішня очільниця уряду Італії Джорджія Мелоні неодноразово підкреслювала, що її країна продовжує твердо підтримувати Україну. А міністр оборони Італії Гвідо Крозетто днями прокоментував можливе посилення наступу російських окупантів. «Ми працюємо з Україною, щоб допомогти їй захиститися від цієї атаки», – наголосив він.