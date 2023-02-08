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Зеленський та Сунак відвідали українських військових у Британії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський та Сунак відвідали українських військових у Британії (фото)
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Українські військовослужбовці проходять підготовку на британській військовій базі Bovington Camp

У середу, 8 лютого, президент України під час свого візиту до Великої Британії разом з прем'єр-міністром Ріші Сунаком відвідав українських військових. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

У ході візиту Зеленський поспілкувався з військовими та подякував Сунаку за підтримку України.

«Британська військова база Bovington Camp, на якій проходять підготовку українські військовослужбовці. Побачив, як відбувається навчання українських екіпажів на британському основному бойовому танку Challenger та іншій броньованій техніці.

Відзначив танкістів, десантників і механіків Збройних Сил України орденами «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня, а також медалями «За військову службу Україні», – написав Зеленський.

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Президент також відзначив, що наші військові поспішають якнайшвише набути нових навичок, щоб повернутися додому й використати все, чого навчилися, для звільнення нашої території.

Нагадаємо, 7 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці  AS90. Раніше, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. 

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Теги: військові Володимир Зеленський навчання президент звільнення Ріші Сунак Велика Британія

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