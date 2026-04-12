Кім Чен Ин підтримав курс Китаю на «багатополярний світ» та територіальну цілісність

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: AP

Китай є ключовим економічним партнером Північної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І заявив про повну підтримку Пекіна у прагненні побудувати «багатополярний світ». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Кім Чен Ин наголосив, що його уряд цілковито підтримує зусилля Китаю щодо забезпечення територіальної цілісності. Це стосується офіційної позиції Пекіна щодо Тайваню як невід'ємної частини китайської території. Кім також зазначив, що в нинішніх геополітичних умовах сталий розвиток зв'язків між двома традиційними союзниками стає ще більш важливим.

Ван І, який прибув до Пхеньяна з першим за сім років візитом, підтвердив, що відносини між країнами вступають у «нову фазу». Це зближення відбувається на тлі активних зусиль Кіма вийти з міжнародної ізоляції через розширення контактів з урядами, що перебувають у конфронтації зі США.

Хоча останніми роками головним пріоритетом КНДР була Росія, якій Пхеньян постачає зброю та війська для війни проти України, Китай залишається ключовим економічним партнером Північної Кореї. Символом відновлення співпраці стало нещодавнє поновлення прямого авіаційного та залізничного сполучення, що було перерване з 2020 року.

Візит глави МЗС Китаю відбувся напередодні запланованого на травень візиту президента США Дональда Трампа до Пекіна. Поки Вашингтон сподівається на відновлення дипломатичного тиску на Пхеньян, Кім Чен Ин продовжує ігнорувати пропозиції США щодо переговорів, наполягаючи на відмові від вимог денуклеаризації та офіційно називаючи Південну Корею своїм «найбільш ворожим» супротивником.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що конфлікт між США та Іраном є прямим доказом правильності курсу Пхеньяна на збереження ядерної зброї. 

Виступаючи перед Верховними народними зборами, він назвав ядерний статус КНДР «незворотним» і звинуватив Вашингтон у «державному тероризмі». На думку північнокорейського керівництва, доля Ірану та Венесуели демонструє, що лише наявність ядерного щита може стримати пряму військову агресію Сполучених Штатів.

