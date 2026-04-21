Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту
Глава МВС РФ прибув до КНДР
Москва і Пхеньян обговорять співпрацю силовиків

Міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев прибув із робочим візитом до Пхеньяну, де планує провести переговори з представниками влади Північної Кореї. Про це повідомило російське МЗС, пише «Главком».

Зазначається, що під час візиту Колокольцев проведе низку зустрічей, зокрема з міністром громадської безпеки КНДР Пан Ду Собом. Сторони планують обговорити співпрацю у сфері правоохоронної діяльності.

Російський міністр внутрішніх справ прибув до КНДР: яка мета візиту фото 1
Крім переговорів, у програмі візиту також заплановані пам’ятні заходи.

До слова, Північна Корея стала одним із найбільших постачальників артилерійських боєприпасів для армії РФ з початку повномасштабної війни проти України. Мільйони снарядів доставлялися морем і залізницею. 

Нагадаємо, у 2024 році Кім Чен Ин ратифікував договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між КНДР і Росією.

