Кім Чен Ин провів випробування надпотужного ракетного двигуна: що відомо

Випробування двигуна на твердому паливі в невідомому місці на території Північної Кореї

Північна Корея здійснила успішне наземне випробування модернізованого твердопаливного двигуна великої тяги, призначеного для ракет нового покоління. За ходом тестів особисто спостерігав диктатор КНДР Кім Чен Ин, який назвав подію «вирішальним етапом» у зміцненні стратегічних сил країни. Випробування свідчать про намір Пхеньяна вдосконалити свій арсенал міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), здатних досягти материкової частини США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Головною особливістю нового двигуна стало використання композитного вуглецевого волокнистого матеріалу, що дозволило значно підвищити його ефективність.

Максимальна тяга двигуна сягнула 2500 кН (кілоньютонів), що на 26% більше за показники попередніх випробувань у вересні (1971 кН). Використання твердого палива замість рідкого робить ракети мобільнішими та дозволяє здійснювати запуск майже миттєво, що суттєво ускладнює їх виявлення системами ППО.

Експерти вважають, що цей двигун розробляється для нової ракети Hwasong-20, яка зможе нести кілька боєголовок одночасно (технологія MIRV) для прориву американської протиракетної оборони.

Раніше Кім виступив із промовою в парламенті Північної Кореї, пообіцявши безповоротно закріпити статус своєї країни як ядерної держави та звинувативши США в глобальному «державному тероризмі та агресії», очевидно, маючи на увазі війну на Близькому Сході.

Останніми роками Північна Корея провела випробувальні запуски різноманітних міжконтинентальних балістичних ракет, демонструючи потенційну дальність досягнення материкової частини США, включаючи ракети з твердим паливом, що ускладнює їх виявлення перед запуском. Старіші ракети країни на рідкому паливі вимагають заправлення перед запуском і не можуть довго служити.

