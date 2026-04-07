Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кім Чен Ин посадив доньку за танк: розвідка пояснила сигнал

Іванна Гончар

google social img telegram social img facebook social img
Доньку Кім Чен Ина готують як наступницю
фото: ЦТАК

Регулярна поява доньки на військових заходах може свідчити про те, що її вже сприймають як «фактично другу за значенням фігуру» в керівництві КНДР

Північна Корея демонстративно показує юну доньку лідера Кім Чен Ина за кермом танка, щоб сформувати образ майбутньої лідерки та закріпити її статус спадкоємиці. Про це, за даними південнокорейської розвідки, свідчать достовірні розвіддані, пише «Главком».

Як повідомляє Reuters, у Сеулі вважають, що такі публічні появи не є випадковими: вони мають на меті підкреслити військові якості дівчини та «розвіяти сумніви щодо спадкоємиці жіночої статі».

Зокрема, йдеться про кадри, де донька Кіма керує танком, а також раніше оприлюднені зображення зі стрільб. За словами депутатки Пак Сон Вон, ці дії повторюють публічну модель самого Кім Чен Ина на початку 2010-х років, коли він готувався до передачі влади.

Кім Чен Ин посадив доньку за танк: розвідка пояснила сигнал фото 1
фото: ЦТАК

У розвідці також вказують, що регулярна поява доньки на військових заходах може свідчити про те, що її вже сприймають як «фактично другу за значенням фігуру» в керівництві КНДР.

Водночас частина експертів закликає не робити остаточних висновків, наголошуючи, що вона поки що з’являється лише разом із батьком, на відміну від самостійних публічних кроків Кім Чен Ина в період його підготовки до влади.

Раніше стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни.

Читайте також:

Теги: розвідка Північна Корея Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua