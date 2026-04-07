Кім Чен Ин посадив доньку за танк: розвідка пояснила сигнал

Північна Корея демонстративно показує юну доньку лідера Кім Чен Ина за кермом танка, щоб сформувати образ майбутньої лідерки та закріпити її статус спадкоємиці. Про це, за даними південнокорейської розвідки, свідчать достовірні розвіддані, пише «Главком».

Як повідомляє Reuters, у Сеулі вважають, що такі публічні появи не є випадковими: вони мають на меті підкреслити військові якості дівчини та «розвіяти сумніви щодо спадкоємиці жіночої статі».

Зокрема, йдеться про кадри, де донька Кіма керує танком, а також раніше оприлюднені зображення зі стрільб. За словами депутатки Пак Сон Вон, ці дії повторюють публічну модель самого Кім Чен Ина на початку 2010-х років, коли він готувався до передачі влади.

У розвідці також вказують, що регулярна поява доньки на військових заходах може свідчити про те, що її вже сприймають як «фактично другу за значенням фігуру» в керівництві КНДР.

Водночас частина експертів закликає не робити остаточних висновків, наголошуючи, що вона поки що з’являється лише разом із батьком, на відміну від самостійних публічних кроків Кім Чен Ина в період його підготовки до влади.

Раніше стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин призначив свою 13-річну доньку Кім Чу Е на керівну посаду в ракетному управлінні, яке відповідає за ядерні сили країни.