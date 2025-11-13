Стало відомо, скільки громадян Кенії воює на боці Росії проти України

Понад 200 кенійців воюють на боці Росії в Україні

Кенія підтвердила, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні проти України. Міністерство закордонних справ Кенії повідомило, що вербувальні агентства продовжують активно працювати як у Кенії, так і в Росії, намагаючись залучити більше кенійців до участі у війні. Заяву МЗС цитує Reuters, пише «Главком».

За даними Міністерства закордонних справ Кенії, вербування розширилося, і тепер до нього входять також громадяни Африки, зокрема кенійці. Деякі з них були обмануті щодо характеру своєї роботи. Їм також обіцяли великі суми грошей для покриття витрат на візи, проїзд та проживання.

Повідомляється, що понад 200 кенійців вступили до лав російської армії. «Вербувальні мережі продовжують діяти і в Кенії, і в Росії», – йдеться в заяві відомства.

Міністерство також зазначило, що деякі новобранці зазнали поранень. У вересні, під час рейду служби безпеки поблизу Найробі, було врятовано 21 кенійця, яких готували до відправлення на війну. Цим людям, за інформацією міністерства, обіцяли «небойові» ролі, такі як складання безпілотників, робота з хімікатами та фарбування.

Нагадаємо, у Кенії розгорівся скандал після того, як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Його обманом змусили підписати контракт з міноборони РФ. Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії.

До слова, у Кенії правоохоронці викрили злочинну мережу, яка займалася вербуванням місцевих чоловіків для участі у війні на боці Росії.

Також повідомлялось, що президент Кенії Вільям Руто під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським попросив сприяти звільненню громадян Кенії, яких Росія завербувала для участі у війні проти України.