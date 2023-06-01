Швейцарський концерн просить в уряду дозволити експорт 96 танків Leopard 1

У березні концерн неофіційно звертався до уряду з подібним проханням, але отримав відмову

Швейцарський концерн Ruag офіційно звернувся до уряду з проханням дозволити експорт 96 танків Leopard 1 попри позицію нейтралітету країни. Про це повідомив Державний секретаріат з економічних питань (SECO), передає DW.

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«За даними Ruag, у купівлі зацікавлений німецький оборонний концерн Rheinmetall. Танки, які потребують інспекції та ремонту, надалі мають бути передані Україні, заявила представниця концерну», – пише видання.

У березні концерн неофіційно звертався до уряду з подібним проханням, але отримав відмову. Швейцарія наголошує, що не підтримує жодну з країн, що беруть участь у військових діях.

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«На цій підставі Швейцарія досі відмовляється від реекспорту танкових боєприпасів, які вона продала Німеччині кілька років тому. Вона вимагає договірних гарантій можливості заборони подальшого перепродажу», – зазначає ЗМІ.

Представниця Ruag Кірстен Хаммеріх пояснила факт подання офіційної заявки, попри неофіційну відмову: «Ми хотіли б отримати офіційне рішення, щоби краще оцінити варіанти ведення бізнесу».

Танки придбали в Італії кілька років тому і досі перебувають там. Швейцарська армія хотіла привести їх у бойову готовність і перепродати або розібрати їх на запчастини.

Нагадаємо, союзники із Північноатлантичного альянсу обіцяють поставити в Україну шість батальйонів танків Leopard, що у сумі складатиме 160 одиниць. При цьому більшу частину танків обіцяють лише до кінця поточного року. Війна в Україні, вважають західні союзники, 2023 року не закінчиться.

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До слова, один із найбільших швейцарських банків Julius Baer повідомив своїх клієнтів – росіян та білорусів – про заморожування їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear.