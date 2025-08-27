Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу

Фінляндія виходить з Оттавської конвенції, щоб посилити оборону

З січня 2026 року фінська армія розпочинає підготовку до повернення протипіхотних мін до свого арсеналу. Це рішення є прямим наслідком виходу країни з Оттавської конвенції – міжнародного договору, який забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу цих видів зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на yle.fi.

Згідно з повідомленням представника фінської армії Ріку Мікконена, вихід із конвенції, що набуде чинності 10 січня 2026 року, дозволить військовим швидко відновити використання протипіхотних мін як важливого елемента оборонної системи країни.

До приєднання до Оттавської конвенції у 2012 році Фінляндія мала значний запас простих протипіхотних мін, що налічував близько одного мільйона одиниць. Армія планує відновити запаси до аналогічного рівня, посилаючись на необхідність посилення своєї обороноздатності в сучасних геополітичних умовах.

Хоча в статті не згадується офіційна позиція уряду Фінляндії, рішення про відмову від міжнародного зобов'язання щодо заборони мін, що діяло майже 15 років, свідчить про зміну пріоритетів безпеки країни. Цей крок розглядається як частина ширшої стратегії, спрямованої на зміцнення військового потенціалу Фінляндії.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що найкращим гарантом безпеки для України є сама Україна.