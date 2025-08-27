Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
фото із відкритих джерел

Фінляндія виходить з Оттавської конвенції, щоб посилити оборону

З січня 2026 року фінська армія розпочинає підготовку до повернення протипіхотних мін до свого арсеналу. Це рішення є прямим наслідком виходу країни з Оттавської конвенції – міжнародного договору, який забороняє використання, накопичення, виробництво та передачу цих видів зброї. Про це пише «Главком» із посиланням на yle.fi.

Згідно з повідомленням представника фінської армії Ріку Мікконена, вихід із конвенції, що набуде чинності 10 січня 2026 року, дозволить військовим швидко відновити використання протипіхотних мін як важливого елемента оборонної системи країни.

До приєднання до Оттавської конвенції у 2012 році Фінляндія мала значний запас простих протипіхотних мін, що налічував близько одного мільйона одиниць. Армія планує відновити запаси до аналогічного рівня, посилаючись на необхідність посилення своєї обороноздатності в сучасних геополітичних умовах.

Хоча в статті не згадується офіційна позиція уряду Фінляндії, рішення про відмову від міжнародного зобов'язання щодо заборони мін, що діяло майже 15 років, свідчить про зміну пріоритетів безпеки країни. Цей крок розглядається як частина ширшої стратегії, спрямованої на зміцнення військового потенціалу Фінляндії.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що найкращим гарантом безпеки для України є сама Україна.

Читайте також:

Теги: армія Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час боїв у районі Добропілля Донецької області армія РФ зазнала великих втрат в особовому складі та військовій техніці
Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворога
24 серпня, 14:28
Російські військові в окупованому Криму
Вода і війна. Куди завело Крим 11 років силового господарювання Росії
5 серпня, 19:00
Російських військових зустрічають в Білорусі хлібом-сіллю. Який контраст з Україною…
Росія знову стягує війська до Білорусі. Чого очікувати від навчань «Захід-2025»
8 серпня, 15:20
Саме на цьому повороті сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими
Після року без смертей у ДТП у столиці Фінляндії сталася летальна аварія з велосипедистами
6 серпня, 16:09
Незважаючи на напружену міжнародну обстановку, доходи від туризму загалом зростають
У яких країнах ЄС найбільше іноземних туристів: статистика
12 серпня, 11:40
Мачею вдалося проїхати по лінії зіткнення та вціліти
Поляк поїхав провідати могилу подруги та опинився у зоні бойових дій
16 серпня, 17:50
Путін не змінює своїх військових амбіцій
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
20 серпня, 17:33
Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України
Кім Чен Ин нагородив офіцерів, які воювали на боці Росії проти України
22 серпня, 03:11
Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
23 серпня, 15:58

Політика

Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
Українська делегація обговорить гарантії безпеки з Віткоффом: деталі від Bloomberg
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
«Залізна мітла» Сі Цзіньпіна. У Китаї почалася найбільша військова чистка з часів Мао
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Президент Азербайджану підтримав територіальну цілісність України
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
Фінляндія повертає протипіхотні міни до свого арсеналу
Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ
Вступ України в ЄС: Орбан пом’якшив позицію після розмови з Трампом – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2025
58K
Україна зберегла єдиний ядерний бомбардувальник: яка його доля
36K
Росія виходить з Європейської конвенції проти катувань: що це означає насправді
33K
Посол звернувся до українців у Польщі через вето Навроцького
2524
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua