Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ – Сибіга

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ – Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що російські злочини не залишаться безкарними
фото з відкритих джерел

Спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ стане реакцією на останні масовані атаки Росії по Україні

На запит України Фінляндія, яка зараз головує в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради організації. Воно відбудеться 9 вересня об 11:00 за київським часом. Про це у соцмережі X повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Главком».

За його словами, засідання стане реакцією на останні масовані атаки Росії, які призвели до численних жертв серед мирного населення та руйнувань. Сибіга наголосив, що російські злочини не залишаться безкарними, і лише послідовний тиск на агресора, включно із жорсткими санкціями, може змусити Москву відмовитися від імітації дипломатії та почати реальні дії для припинення війни.

Міністр також висловив подяку очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за її принципову позицію та оперативну реакцію.

Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.

Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.

З-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.

До слова, серпень став місяцем порівняно найменших територіальних здобутків ворога за останній час. Протягом серпня було відновлено контроль над 58 кв. км території, звільнено низку населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Також на Донеччині Сили оборони України провели зачистку у Володимирівці та відкинули противника у трьох населених пунктах. Усі ці населені пункти розташовані в західній частині регіону, поблизу Покровська.

