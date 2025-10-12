Ціни на бензин у Росії досягли 14-річного максимуму після атак на НПЗ

Росія втратила до 20% своєї потреби в бензині та змушена збільшувати імпорт з Білорусі та Китаю

Влада та аналітики попереджають, що дорожчання пального може призвести до прискорення загальної інфляції в країні

Вартість бензину в Росії встановила рекорд, збільшившись на 2,58% у вересні 2025 року – найвищий показник з 2018 року. Річний ріст цін на паливо склав 12,73%, що стало максимальним значенням за останні 14 років. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Росстат, пише «Главком».

Підвищення вартості пального стало наслідком атак на нафтопереробні заводи (НПЗ). Лише у серпні було уражено понад тридцять великих російських НПЗ. У результаті цих ударів на ринку бензину виник дефіцит, що оцінюється в 20% від внутрішнього споживання, що призвело до різкого зростання цін.

Ціни на бензин ростуть слідом за оптовими, які з початку року піднялися на 40-50%. Протягом серпня та вересня ціни на оптовому ринку неодноразово оновлювали історичні максимуми.

Влада та аналітики попереджають, що дорожчання пального може призвести до прискорення загальної інфляції в країні, оскільки збільшуються витрати на транспорт, логістику та сільське господарство.

Аналитик Freedom Finance Global, Володимир Чернов, зазначив, що ціни на пальне «неминуче» впливають на інші сектори економіки, що загрожує зростанням загальної інфляції в країні.

Зауважимо, через удари українських військ Росія втратила до 20% своєї потреби в бензині та змушена збільшувати імпорт з Білорусі та Китаю.

Нагадаємо, що паливна криза в Росії посилюється через логістичні проблеми, дефіцит поставок та зростання внутрішнього попиту. Обмеження на продаж бензину спочатку були введені в окупованому Криму та Челябінській області, а зараз розповсюджуються на Тюменську, Свердловську та Новосибірську області. Через це деякі мережі АЗС повністю зупиняють продаж окремих видів пального, що впливає на доступність бензину для населення та транспорту.

Після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах Росія зіткнулася з дефіцитом бензину приблизно 20% від місячного споживання. Через це Кремль планує закуповувати пальне за кордоном. Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин та інші види палива до 30 червня 2026 року.

Через падіння виробництва пального в Росії уряд шукає способи запобігти дефіциту бензину. Планують обнулити ввізні мита на бензин з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, збільшити поставки білоруського пального та дозволити додавати октанопідвищувальну присадку ММА. Це додасть на ринок близько 50 тис. тонн бензину щомісяця і підвищить його октанове число.