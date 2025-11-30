Головна Світ Політика
Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Зеленський підкреслив конструктив у переговорах з американською стороною
У Флориді завершились мирні перемовини
фото: Рустем Умєров

Делегація надасть повну доповідь президенту вже по приїзду у Київ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника української делегації та секретаря РНБО щодо переговорів з америнською стороною, які відбулися сьогодні, 30 листопада у Флориді, пише «Главком».

«Сьогодні після завершення роботи команд в Америці очільник української делегації Рустем Умєров доповів про основні параметри діалогу, акценти та деякі результати. Важливо, що є конструктив у розмові, і про всі питання на зустрічах говорили відверто та спрямовано на забезпечення суверенітету й національних інтересів України», – написав президент.

Зеленський висловив вдячність США, особисто президенту Дональду Трампу та його команді за інтенсивний вклад у «визначення кроків для закінчення війни».

«Очікую на повну доповідь нашої команди при особистій зустрічі», – підсумував президент.

Нагадаємо, українська та американська команди завершили перемовини щодо мирного плану у Флориді. CNN раніше повідомляв, що на переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні.

За повідомленням The Wall Street Journal, переговори між представниками України та США в Маямі 30 листопада стосуються насамперед графіка проведення українських виборів, а також питань «обміну територіями» між Україною та РФ та деяких інших моментів. 

Українську делегацію цього разу очолював секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Американську сторону представляють держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець президента Дональда Трампа Річард Віткофф та радник президента Джаред Кушнер. Сторону США представляють держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланник Стів Віткофф, а також радник Трампа Джаред Кушнер.

