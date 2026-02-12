Зеленський хоче знати конкретну дату вступу України до ЄС

Володимир Зеленський зауважив, що відсутність конкретики дасть змогу Путіну блокувати євроінтеграцію України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує завершити всі технічні етапи підготовки до членства в Євросоюзі до 2027 року. Під час спілкування з журналістами він підкреслив, що для Києва критично важливо отримати чітко визначену дату вступу, оскільки це є не лише політичним кроком, а й вагомою частиною гарантій безпеки для держави. Про це повідомляє «Главком».

Глава держави висловив побоювання, що відсутність конкретики у майбутніх угодах дасть змогу російському диктатору блокувати євроінтеграцію України. Зеленський припускає, що Росія може діяти через лобістів у Європі, створюючи штучні перешкоди під час відкриття переговорних кластерів, як це вже відбувалося на етапі отримання статусу кандидата. Президент нагадав, що шлях до кандидатства був сповнений труднощів і боротьби, а робота над кластерами обіцяє бути ще складнішою.

За словами Зеленського, наявність конкретної дати вступу в ЄС має стати обов’язковою умовою плану завершення війни. Він зазначив, що його підпис під комплексним мирним планом є запорукою того, що українці отримають гарантовані терміни приєднання до Європейського Союзу, що унеможливить подальші маніпуляції з боку агресора.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно», – зазначив Зеленський.

Президент наголосив на етичній та безпековій неможливості візиту до країни-агресора.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву щодо нібито ультиматуму Вашингтона провести вибори та референдум до 15 травня 2026 року. Глава держави підтвердив готовність обговорювати будь-які графіки, проте наголосив, що безпека та припинення вогню є непорушними передумовами будь-якого волевиявлення.

Коментуючи повідомлення західних медіа про те, що адміністрація Дональда Трампа нібито вимагає проведення голосування до середини травня під загрозою призупинення гарантій безпеки, Зеленський зазначив:

«Ми не проти виборів. Ми готові працювати з будь-якими графіками, які будуть пропонувати американські колеги, але тільки через дотримання безпекових умов».

Президент зауважив, що хоча Україна чує пропозиції партнерів, фізична можливість проведення демократичного процесу залежить не від календаря, а від ситуації на полі бою.