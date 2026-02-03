Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 3 лютого 2026 року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, де висловив підтримку Україні та її народу. Тим часом російські окупанти не зупиняються та продовжують тероризувати українські міста, постійно обстрілюючи їх.

«Главком» склав добірку головних подій 3 лютого:

Візит Рютте до Києва

Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026 фото 1
фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва. Тут він разом із президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкриті 15-ї сесії Верховної Ради. Рютте запевнив, що НАТО продовжує підтримку України, зокрема у військовому обладнанні, навчанні та забезпеченні ППО, та готове діяти «на роки вперед».

Крім того, відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Під час спілкування з журналістами вони прокоментували масовані удари Росії, перебіг міжнародних переговорів, потреби України в протиповітряній обороні, енергетичну безпеку та подальшу підтримку з боку союзників.

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

Російські терористи атакували ударним дроном типу Shahed житлову багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об’єкта.

Відомо про сімох постраждалих: пʼятьох жінок і двох чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

Верховна Рада розпочала рекордну 15-ту сесію

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко відкрив 15-ту сесію Верховної Ради ІХ скликання. Це абсолютний рекорд, адже ніколи в історії парламент не доходив навіть до 13-ї сесії.

Чергові сесії парламенту розпочинаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. Остання, 14-та сесія, була відкритою 2 вересня 2025 року. Оскільки виборів на час воєнного стану бути не може, роботу продовжує поточне, дев'яте скликання Верховної Ради, яке є найдовшим в українській історії.

Поляк, який готував замах на Зеленського, отримав вирок

Польський суд визнав винним громадянина з прикордонного містечка Грубешув у роботі на російську розвідку. Його засуджено до 3,5 років ув'язнення.

50-річний Павел К. захотів працювати на російську військову розвідку та збирати корисну для них інформацію. Серед його завдань був збір даних про безпеку в аеропорту «Жешув-Ясьонка», який є ключовим логістичним хабом для підтримки України та міжнародних поїздок українців в умовах війни. Ці дані могли бути використані і для планування замаху на президента України Володимира Зеленського.

Також поляк висловлював готовність до участі у диверсійній групі та підрозділі Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Окружний суд Замостя визнав чоловіка винним за висунутими звинуваченнями та засудив до трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Ворог атакував Запоріжжя

Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026 фото 2
фото: Запорізька ОВА

Російські терористи ввечері 3 лютого вдарили по спальному району Запоріжжя. Унаслідок обстрілу вбито двох людей, ще девʼятьох – поранено. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, автівки, нежитлові приміщення.

Інші важливі новини

  • Українцям автоматично продовжили 90% відстрочок онлайн.
  • Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку.
  • Україна ініціює внесення змін до статуту МАГАТЕ через російські обстріли.

Читайте також:

Теги: Марк Рютте Верховна Рада обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент обговорив із главою уряду нові програми допомоги людям, які потерпають від суворої зими
Зеленський анонсував нові програми підтримки українців
Сьогодні, 20:48
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
«Договір готовий». Зеленський розказав, про що домовився з Трампом у Давосі
23 сiчня, 10:21
Трамп розповів про «хорошу зустріч» із Володимиром Зеленським у Давосі
Трамп заявив, що Зеленський готовий укласти угоду для припинення війни
23 сiчня, 00:43
Зеленський і Трамп зустрілися для обговорення завершення війни
Зеленський і Трамп завершили переговори у Давосі
22 сiчня, 15:24
Відпочинок для бійців все одно надають, навіть під час активних бойових дій
Сирський пояснив, чому не всі бійці можуть піти у відпустку
18 сiчня, 19:48
Лише близько 40 народних депутатів слухали звіт Шмигаля
Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики: шокуюче фото з Ради
16 сiчня, 16:40
Олена Шуляк розповіла, що передбачає нова житлова реформа
Верховна Рада ухвалила житлову реформу. Що вона передбачає
13 сiчня, 15:31
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на $800 млрд – The Telegraph 
10 сiчня, 04:32
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
Зеленський оновив склад РНБО та провів перестановки в СБУ
6 сiчня, 02:25

Події в Україні

Відновлення Дарницької ТЕЦ займе значний час – Шмигаль
Відновлення Дарницької ТЕЦ займе значний час – Шмигаль
Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026
Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026
Мер Харкова розповів про зміну тактики російських обстрілів
Мер Харкова розповів про зміну тактики російських обстрілів
Убивство поліцейських на Черкащині: керівник поліції відсторонився від виконання обов’язків
Убивство поліцейських на Черкащині: керівник поліції відсторонився від виконання обов’язків
Станції харківського метро стануть «Пунктами незламності»
Станції харківського метро стануть «Пунктами незламності»
Як будуть вимикати світло 4 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 4 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua