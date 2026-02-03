Візит Рютте до Києва, обстріл України. Головне за 3 лютого 2026

Дайджест новин 3 лютого 2026 року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, де висловив підтримку Україні та її народу. Тим часом російські окупанти не зупиняються та продовжують тероризувати українські міста, постійно обстрілюючи їх.

«Главком» склав добірку головних подій 3 лютого:

Візит Рютте до Києва

фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва. Тут він разом із президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкриті 15-ї сесії Верховної Ради. Рютте запевнив, що НАТО продовжує підтримку України, зокрема у військовому обладнанні, навчанні та забезпеченні ППО, та готове діяти «на роки вперед».

Крім того, відбулася спільна пресконференція президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Під час спілкування з журналістами вони прокоментували масовані удари Росії, перебіг міжнародних переговорів, потреби України в протиповітряній обороні, енергетичну безпеку та подальшу підтримку з боку союзників.

Окупанти вдарили дроном по багатоповерхівці у Харкові

Російські терористи атакували ударним дроном типу Shahed житлову багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова. Окупанти завдали удару по району щільної житлової забудови, де немає жодного військового об’єкта.

Відомо про сімох постраждалих: пʼятьох жінок і двох чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

Верховна Рада розпочала рекордну 15-ту сесію

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко відкрив 15-ту сесію Верховної Ради ІХ скликання. Це абсолютний рекорд, адже ніколи в історії парламент не доходив навіть до 13-ї сесії.

Чергові сесії парламенту розпочинаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. Остання, 14-та сесія, була відкритою 2 вересня 2025 року. Оскільки виборів на час воєнного стану бути не може, роботу продовжує поточне, дев'яте скликання Верховної Ради, яке є найдовшим в українській історії.

Поляк, який готував замах на Зеленського, отримав вирок

Польський суд визнав винним громадянина з прикордонного містечка Грубешув у роботі на російську розвідку. Його засуджено до 3,5 років ув'язнення.

50-річний Павел К. захотів працювати на російську військову розвідку та збирати корисну для них інформацію. Серед його завдань був збір даних про безпеку в аеропорту «Жешув-Ясьонка», який є ключовим логістичним хабом для підтримки України та міжнародних поїздок українців в умовах війни. Ці дані могли бути використані і для планування замаху на президента України Володимира Зеленського.

Також поляк висловлював готовність до участі у диверсійній групі та підрозділі Головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Окружний суд Замостя визнав чоловіка винним за висунутими звинуваченнями та засудив до трьох років і шести місяців позбавлення волі.

Ворог атакував Запоріжжя

фото: Запорізька ОВА

Російські терористи ввечері 3 лютого вдарили по спальному району Запоріжжя. Унаслідок обстрілу вбито двох людей, ще девʼятьох – поранено. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, автівки, нежитлові приміщення.

Інші важливі новини