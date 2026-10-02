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США перекидають морпіхів до Балтики: названо причину

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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США перекидають морпіхів до Балтики: названо причину
США має посилити спостереження за Балтійським морем і захист критично важливих об'єктів
фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert

Близько 40 американських військових долучаться до місії НАТО із захисту підводної інфраструктури

США направляють до Балтійського регіону близько 40 морських піхотинців для участі в операції НАТО Baltic Sentry. Американські військові працюватимуть разом із фінською береговою бригадою та допомагатимуть стежити за безпекою підводної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Пентагону.

Морпіхи використовуватимуть безпілотники та інше обладнання для спостереження. Основне завдання – посилити моніторинг судноплавства та створити детальнішу картину ситуації в Балтійському морі.

Зокрема, американські військові мають допомагати виявляти та відстежувати переміщення суден, а також контролювати ділянки, де проходять важливі підводні комунікації. Йдеться насамперед про кабелі зв'язку та енергетичну інфраструктуру у Фінській затоці.

Для спостереження морпіхи можуть застосовувати невеликі безпілотники RQ-20 Puma, які запускаються з руки. Їх використовують для збору інформації про обстановку на морі та доповнення даних, які отримують інші системи спостереження.

Операція Baltic Sentry була започаткована НАТО після низки інцидентів із пошкодженням підводних енергетичних та комунікаційних кабелів у Балтійському морі. До місії залучені кораблі, літаки, безпілотники та інші засоби спостереження країн Альянсу.

У НАТО наголошують на необхідності захисту критичної підводної інфраструктури, оскільки через Балтійське море проходять важливі комунікаційні та енергетичні маршрути.

Американський контингент працюватиме у взаємодії з фінськими військовими. Фінське Міністерство оборони раніше зазначало, що американські морпіхи допомагають формувати єдину картину морської обстановки та відстежувати рух суден у регіоні.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп назвав причину, чому США не передали Україні потужні боєприпаси.
 

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Теги: США Балтія НАТО гібридна війна

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