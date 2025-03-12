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Зеленський повідомив деталі переговорів у Джидді

glavcom.ua
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Зеленський повідомив деталі переговорів у Джидді
За словами президента, на початку зустрічі українська делегація наполягала на встановленні режиму тиші у небі, на морі
фото з відкритих джерел

«Я налаштований серйозно. Треба примусити Росію (до припинення вогню). Ми готові до формату тиші на 30 днів»

Президент України Володимир Зеленський розповів про домовленості, які були досягнуті у Джидді на вчорашній зустрічі між представниками США та України з приводу завершення війни. За словами президента, американська сторона хотіла, щоби Україна продемонструвала готовність. Про це повідомляє кореспондент «Главком» з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського.

«Європейці вже сказали, що м'яч на боці росіян», – заявив Зеленський.

За словами президента, на початку зустрічі українська делегація наполягала на встановленні режиму тиші у небі, на морі. Він також повідомив, що у середині багатогодинної зустрічі американська сторона запропонувала 30-денне перемир'я. Це сталося після розмови делегацій зі своїми президентами. Україна на цю пропозицію погодилася.

«Я налаштований серйозно. Треба примусити Росію (до припинення вогню). Ми готові до формату тиші на 30 днів», – підкреслив президент.

Також, за словами президента, 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться буде скасування воєнного стану і вибори. 

Нагадаємо, як зазначив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, Росія готова лише на одну угоду – повну капітуляцію України і всього Заходу. Ми готові до іншої угоди – чесного і справедливого миру на умовах, прийнятних для України і для вільного світу, але не для воєнного злочинця Путіна. 

На тлі переговорів представників США та України в Саудівській Аравії російська посадовиця Марія Захарова заявила, що «головні новини будуть приходити з Москви», тому слід слідувати за новинами не з Джидді, а зі столиці РФ.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

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Теги: переговори Володимир Зеленський президент Україна росія

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