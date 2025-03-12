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Зеленський назвав умови для проведення виборів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав умови для проведення виборів
За словами президента, перш за все треба зосередитися на ефективності угоди про припинення вогню
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню

30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на брифінг президента Володимира Зеленського.

Як зазначив український лідер, насамперед треба зосередитися на режимі припинення вогню, якщо він все ж таки розпочнеться.

За словами президента, потрібно буде зрозуміти, чи будуть готові партнери до проведення моніторингу. Зокрема, від них буде потрібна технічна допомога.

Раніше видання The Economist вже писало, що Трамп, ймовірно, намагається позбутись українського президента, при цьому ігноруючи негативні наслідки для України. Так, Трамп виголосив серію заяв проти президента України Володимира Зеленського і вимагає проведення виборів в Україні.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, у Джидді (Саудівська Аравія) пройшла зустріч між представниками США та України з приводу завершення війни. Американську сторону представляли держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з нацбезпеки Майк Волц, українську – міністр закордонних справ Андрій Сибіга, глава Офісу президента Андрій Єрмак та міністр оборони Рустем Умєров.

Як повідомлялося, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала підсумки переговорів між Україною та США у Джидді. Вона заявила, що це може стати поворотним моментом у завершенні війни.

До слова, після пропозиції США щодо припинення вогню на 30 днів, яку підтримала українська сторона, росіяни занепокоєно заявили про підготовку «пастки для РФ».

Тим часом речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Російська Федерація сама формуватиме свою позицію щодо війни в Україні.

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Теги: Володимир Зеленський президент вибори

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