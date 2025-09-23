Головна Світ Політика
Зеленський позитивно оцінив зустріч із Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент зробив заяву про зустріч з Трампом
фото: скриншот з відео

Розмова лідерів тривала близько години

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Розмова лідерів тривала близько години.

За даними Новини.Live, своєю чергою Трамп на запитання журналістів, чи хотів би він, аби Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру, відповів коротко: «Чому б і ні?».

Нагадаємо, 23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом.

Згодом Зеленський зауважив, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати». Зокрема, Трамп наголосив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

