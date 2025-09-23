Зеленський позитивно оцінив зустріч із Трампом

Розмова лідерів тривала близько години

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив зустріч із американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Дуже хороша зустріч сьогодні була... Вона була, напевно, найбільш наповнена», – розповів президент про свої перші враження після зустрічі з Трампом на полях Генасамблеї ООН.

Розмова лідерів тривала близько години.

За даними Новини.Live, своєю чергою Трамп на запитання журналістів, чи хотів би він, аби Зеленський номінував його на Нобелівську премію миру, відповів коротко: «Чому б і ні?».

Згодом Зеленський зауважив, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати». Зокрема, Трамп наголосив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.