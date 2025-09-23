Головна Світ Політика
Зустріч Трампа та Зеленського: трансляція

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський говоритиме про гарантії безпеки з Трампом
фото: скриншот з відео

Пресконференція Зеленського і Трампа за підсумками зустрічі

Сьогодні, 23 вересня, у Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Відбулася пресконференція Зеленського і Трампа за підсумками зустрічі.

Нагадаємо, 22 вересня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та командою прибув до Нью-Йорка для участі в Генеральній Асамблеї ООН. Зокрема, у Нью-Йорку Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником президента США Кітом Келлогом. 

Раніше Зеленський розказав, про що говоритиме з Трампом наступного тижня у Нью-Йорку. «Ми підготували основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що США будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема і в керівництва наших армій і генштабів з європейцями, з американцями. Відбулася зустріч прем'єр-міністра Великої Британії з президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні», – казав він.

Теги: Дональд Трамп переговори Володимир Зеленський

