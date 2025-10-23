Зеленський прокоментував нові санкції ЄС проти Росії

Президент наголосив, що обговорить з партнерами в Брюсселі посилення тиску на Росію

Уперше застосовані санкції проти криптоплатформ і схем, які РФ використовує для обходу обмежень

Президент Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за ухвалення 19-го санкційного пакета проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський заявив, що ухвалення цього пакета санкцій – це демонстрація єдності Європою в час, коли Росія посилює терор і удари по цивільних. Український лідер наголосив, що у межах цих санкцій вперше потрапили під обмеження криптоплатформи і криптовалютні схеми, які Росія використовує для обходу обмежень.

«Важливо, що Євросоюз, Велика Британія, Америка діють синхронно, щоб посилити тиск на Росію і наблизити потрібний усім нам мир. Санкційного тиску має бути більше, і про це говоритимемо сьогодні в Брюсселі з партнерами», – каже він.

Нагадаємо, Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. Новий пакет санкцій стосуватиметься російських банків, криптовалютних біржі, організацій в Індії та Китаї. У список обмежень також потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу.

До слова, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що введені санкції проти Росії не триватимуть довго, оскільки війну в Україні буде завершено.