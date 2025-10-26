Трамп хоче покарати посадовців Байдена, причетних до розслідування штурму Капітолію

Трамп різко розкритикував колишніх високопосадовців та заявив, що його звинувачення ґрунтуються на певних документах

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір притягнути до відповідальності колишніх посадовців адміністрації Джо Байдена, які, на його думку, були причетні до розслідування штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Тоді прихильники Трампа намагалися зірвати затвердження результатів президентських виборів. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє «Главком».

У своєму дописі Трамп різко розкритикував колишніх високопосадовців – ексгенпрокурора Мерріка Гарланда, його заступницю Лізу Монако та спецпрокурора Джека Сміта, який очолював розслідування щодо незаконного зберігання секретних документів і спроби скасування результатів виборів 2020 року.

«Вони шпигували за сенаторами і членами Конгресу, прослуховували їхні дзвінки. Вони фальсифікували результати виборів 2020 року. Цих радикальних лівих божевільних потрібно притягти до відповідальності за їхні протиправні та неетичні дії», – заявив Трамп.

За словами президента, його звинувачення ґрунтуються на певних документах, проте він не уточнив, про які саме матеріали йдеться.

«Щойно отримано: документи переконливо показують, що Крістофер Рей, божевільний Джек Сміт, Меррік Гарланд, Ліза Монако та інші корумповані нікчемні люди з невдалої адміністрації Байдена підписали операцію «Арктичний мороз»», – написав Трамп.

Як відомо, Федеральне велике журі присяжних у Сполучених Штатах висунуло звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі. Його звинувачують у перешкоджанні правосуддю та наданні неправдивих свідчень перед Юридичним комітетом Сенату у 2020 році. Ці звинувачення з'явилися лише за кілька днів до закінчення п'ятирічного терміну давності у справах такого типу. Інцидент стався невдовзі після того, як президент Дональд Трамп публічно закликав Міністерство юстиції «негайно» притягнути до відповідальності Комі та інших його політичних опонентів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що не проти арешту колишніх керівників ФБР Джеймса Комі та ЦРУ Джона Бреннана. Їх підозрюють у поширенні неправдивої інформації про втручання Росії у вибори 2016 року.

Трамп назвав Комі та Бреннана «поганими» і «дуже-дуже хворими людьми», а фальсифікацію результатів виборів 2016 року – «злочином століття».

«Вони погані люди, і вони дуже, дуже хворі люди, навіть гірше, ніж просто погані. Вони хворі», – сказав Трамп. При цьому, він не зміг з упевненістю сказати, чи будуть вони затримані.